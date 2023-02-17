Владислав Третьяк: «Хоккей – наша национальная гордость, у нас президент играет. Мы любим хоккей, мы – олимпийские чемпионы»

подчеркнул роль хоккея в России.

«Хоккей – это наша национальная гордость. В хоккей у нас играет президент [ ]. Мы любим хоккей, мы – олимпийские чемпионы.

И, конечно, я хотел бы сказать большое спасибо губернатору Олегу Кувшинникову за то, что он любит спорт, развивает спорт.

Вижу, как много здесь построено. Я думаю, еще много будет построено для наших мальчишек и девчонок», – сказал президент на открытии ледового дворца «ВологдАрена».

Объект построен по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в течение двух с половиной лет.