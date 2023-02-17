Владислав Третьяк: «Хоккей – наша национальная гордость, у нас президент играет. Мы любим хоккей, мы – олимпийские чемпионы»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Владимир Путин КХЛ Хоккей

Владислав Третьяк подчеркнул роль хоккея в России.

«Хоккей – это наша национальная гордость. В хоккей у нас играет президент [Владимир Путин]. Мы любим хоккей, мы – олимпийские чемпионы.

И, конечно, я хотел бы сказать большое спасибо губернатору Олегу Кувшинникову за то, что он любит спорт, развивает спорт.

Вижу, как много здесь построено. Я думаю, еще много будет построено для наших мальчишек и девчонок», – сказал президент ФХР на открытии ледового дворца «ВологдАрена».

Объект построен по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в течение двух с половиной лет.

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5 комментариев

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Darktoni1985
Так лизнул красиво!!
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Data Architector
"Один мальчик лизал муравьям попки, не потому что ему нравилось кисленькое, а потому что он надеялся на хорошую должность в муравейнике..."
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Приорат70
Развеваются алые стяги.
И у всех ордена на груди.
Мы уверены, хватит бумаги
Доказать, что мы всех впереди
+2
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+2
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Silky Mitts
Ответ цэсемьэр
лучше бы президент в шахматы играл
Или в домино. У себя на даче в Геледжике.
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цэсемьэр
лучше бы президент в шахматы играл
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