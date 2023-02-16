Билялетдинов о Радулове: «Он как капитан хорошо ведет команду. Это наш лидер, везде первый. Мы довольны»

прокомментировал победу в матче с « » (3:0).

– Считаю, что игра была неплохой, думаю, она понравилась и зрителям на трибунах. Для нас матч был непростым, порой сложным, было непросто нам. Но ребята молодцы, сыграли достаточно правильно, мы решили свои вопросы.

– пропустил три матча, появилась информация о его травме.

– У него была травма, но сейчас он здоров и готовится к матчам.

– Он может сыграть следующий матч?

– Пока не знаю, подумаем, посмотрим. Не готов ответить.

– Очень хорошо играет тройка Воронков – Сафонов – Радулов. За счет чего им удается стабильно набирать очки?

– Ребята работают, трудятся, у них все получается.

– У Александра Радулова хорошая результативная серия. В чем секрет такой игры?

– Это хороший игрок, который умеет и забивать, и отдавать. Должен сказать, что он сейчас как капитан хорошо ведет команду. Это наш лидер, который показывает, как надо играть, что делать, везде первый. Мы довольны им.

– «Ак Барс» сегодня больше оборонялся. Это связано с акклиматизацией или «Адмирал» настолько хорошо играл?

– Я считаю, «Адмирал» играл хорошо, создал нам много сложностей.

– Вы довольны своими спецбригадами?

– В большинстве, думаю, мы можем и должны играть лучше, несмотря на гол сегодня. Что касается меньшинства, ребята играют с огромной отдачей, самоотверженно, ловят шайбу и делают все, чтобы сыграть достойно.

– Соперника по плей-офф выбирать глупо. Но у вас есть предпочтения?

– Вы ведь уже ответили на свой вопрос, – сказал главный тренер « ».

Радулов в 7-й раз набрал 50+ очков за регулярку. Это 3-й результат в КХЛ