Радулов об «Ак Барсе»: «Никаких кланов не было. Мы одно целое и будем стремиться только к победе»

Теги Ак Барс драки Александр Радулов КХЛ Александр Бурмистров Вадим Шипачев Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Радулов заявил, что в «Ак Барсе» не было разделения игроков на кланы.

– Вы подрались с Бурмистровым, сейчас уже нет таких конфликтов?

– Да не было никакой драки. Я же там был, а вас не было. Если бы была, было б больше шума.

– А сейчас вы с Шипачевым не разговариваете.

– Почему это? Каждый день разговариваем. Откуда у вас такая информация?

– Война кланов закончилась в команде?

– Никаких кланов не было. Мы одно целое и будем стремиться только к победе, – сказал нападающий «Ак Барса».

Бурмистров о конфликте с Радуловым: «Драки не было, мы же не бьем друга. Так, погладили»

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4 комментария

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Rally
Ответ Дмитрий Лунегов
Ну вот надо дальше раздувать а, что за люди
Это Шевченко так просто троллил Радулова, в принципе всё это на позитиве говорилось.
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mi4eL
От одного лысого. И это не Фантомас )
+1
-1
0
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Дмитрий Лунегов
Ну вот надо дальше раздувать а, что за люди
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
сервисник
Билл пришёл и убрал ваши кланы. Устроили цирк, гастеры недоделанные
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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