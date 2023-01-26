Радулов об «Ак Барсе»: «Никаких кланов не было. Мы одно целое и будем стремиться только к победе»
Александр Радулов заявил, что в «Ак Барсе» не было разделения игроков на кланы.
– Вы подрались с Бурмистровым, сейчас уже нет таких конфликтов?
– Да не было никакой драки. Я же там был, а вас не было. Если бы была, было б больше шума.
– А сейчас вы с Шипачевым не разговариваете.
– Почему это? Каждый день разговариваем. Откуда у вас такая информация?
– Война кланов закончилась в команде?
– Никаких кланов не было. Мы одно целое и будем стремиться только к победе, – сказал нападающий «Ак Барса».
Бурмистров о конфликте с Радуловым: «Драки не было, мы же не бьем друга. Так, погладили»
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