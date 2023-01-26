Радулов об «Ак Барсе»: «Никаких кланов не было. Мы одно целое и будем стремиться только к победе»

заявил, что в « » не было разделения игроков на кланы.

– Вы подрались с , сейчас уже нет таких конфликтов?

– Да не было никакой драки. Я же там был, а вас не было. Если бы была, было б больше шума.

– А сейчас вы с не разговариваете.

– Почему это? Каждый день разговариваем. Откуда у вас такая информация?

– Война кланов закончилась в команде?

– Никаких кланов не было. Мы одно целое и будем стремиться только к победе, – сказал нападающий «Ак Барса».

Бурмистров о конфликте с Радуловым: «Драки не было, мы же не бьем друга. Так, погладили»