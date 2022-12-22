Майоров недоволен матчами КХЛ на следующий день после игры сборной: «Не в первый раз такое отношение. Зачем эти матчи через день? Поражениями от белорусов популярность хоккея не поднять»

негативно высказался в адрес из-за отношения к матчам сборной России.

18 декабря национальная команда проиграла сборной Беларуси (4:5 Б) на Кубке Первого канала.

На следующий день, 19 декабря, в лиге состоялись 10 матчей регулярного чемпионата.

– Получилось так, что даже из этого состава многие ведущие игроки не смогли принять участие в решающем матче против белорусов. Потому что турнир завершался 18 декабря.

А уже на следующий день в КХЛ было десять матчей! И тем же самым армейцам надо было играть в Минске. Отпустили раньше срока защитника из Магнитогорска (Егора Яковлева), потому что он иначе на игру « » не успевал.

Ну голова-то должна быть у составителей календаря! Неужели они не понимают, что игрокам сборной надо добраться до дома, привести себя в порядок? И такое отношение к матчам национальной команды со стороны КХЛ уже не в первый раз. Как так можно?

Все это и привело к поражению нашей команды и очень нехорошему резонансу. Поражениями от белорусов в Москве популярность хоккея не поднять.

– В лиге в этом сезоне очень насыщенный чемпионат.

– А куда мы гоним-то? Я на это, кстати, тоже внимание обратил. Зачем нам эти матчи через день?

Мы же отстранены в этом сезоне от всех международных соревнований и спокойно можем закончить чемпионат не в апреле, а в мае. Ради чего такая спешка? Мы же этим губим тренировочный процесс, – сказал двукратный олимпийский чемпион.