Майоров недоволен матчами КХЛ на следующий день после игры сборной: «Не в первый раз такое отношение. Зачем эти матчи через день? Поражениями от белорусов популярность хоккея не поднять»

Теги Металлург Мг ЦСКА ФХР Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Борис Майоров Кубок Первого канала КХЛ Матч ТВ Хоккей

Борис Майоров негативно высказался в адрес КХЛ из-за отношения к матчам сборной России.

18 декабря национальная команда проиграла сборной Беларуси (4:5 Б) на Кубке Первого канала.

На следующий день, 19 декабря, в лиге состоялись 10 матчей регулярного чемпионата.

– Получилось так, что даже из этого состава многие ведущие игроки не смогли принять участие в решающем матче против белорусов. Потому что турнир завершался 18 декабря.

А уже на следующий день в КХЛ было десять матчей! И тем же самым армейцам надо было играть в Минске. Отпустили раньше срока защитника из Магнитогорска (Егора Яковлева), потому что он иначе на игру «Металлурга» не успевал.

Ну голова-то должна быть у составителей календаря! Неужели они не понимают, что игрокам сборной надо добраться до дома, привести себя в порядок? И такое отношение к матчам национальной команды со стороны КХЛ уже не в первый раз. Как так можно?

Все это и привело к поражению нашей команды и очень нехорошему резонансу. Поражениями от белорусов в Москве популярность хоккея не поднять.

– В лиге в этом сезоне очень насыщенный чемпионат.

– А куда мы гоним-то? Я на это, кстати, тоже внимание обратил. Зачем нам эти матчи через день?

Мы же отстранены в этом сезоне от всех международных соревнований и спокойно можем закончить чемпионат не в апреле, а в мае. Ради чего такая спешка? Мы же этим губим тренировочный процесс, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные