Хекстолл о призывах фанов «Питтсбурга» его уволить: «Мы не оправдываем ожиданий, критика – часть бизнеса. Сделаем все, чтобы улучшить команду»

Генеральный менеджер «Питтсбурга» высказался о призывах фанов к его отставке.

Болельщики скандировали лозунги, призывающие его уволить, по ходу матча регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (2:7).

«Пингвинс» проиграли 5 матчей из последних 6 и идут вне зоны плей-офф.

«От команды были большие ожидания, мы их не оправдываем. Люди платят хорошие деньги, чтобы прийти на матч. У них есть право говорить все, что им хочется. Это не повлияет на то, что я делаю. Критика – часть бизнеса.

Мы собираемся сделать все возможное, чтобы улучшить команду. Мы не планируем тратить активы на приобретение игроков с истекающими сроками контрактов. Если мы будем тратить, то с прицелом и на следующие сезоны», – сказал .

Фаны «Питтсбурга» призывали уволить генменеджера Хекстолла по ходу матча против «Эдмонтона»