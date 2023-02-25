Хекстолл о призывах фанов «Питтсбурга» его уволить: «Мы не оправдываем ожиданий, критика – часть бизнеса. Сделаем все, чтобы улучшить команду»

Теги болельщики Питтсбург НХЛ Рон Хекстолл Хоккей

Генеральный менеджер «Питтсбурга» высказался о призывах фанов к его отставке. 

Болельщики скандировали лозунги, призывающие его уволить, по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (2:7). 

«Пингвинс» проиграли 5 матчей из последних 6 и идут вне зоны плей-офф. 

«От команды были большие ожидания, мы их не оправдываем. Люди платят хорошие деньги, чтобы прийти на матч. У них есть право говорить все, что им хочется. Это не повлияет на то, что я делаю. Критика – часть бизнеса. 

Мы собираемся сделать все возможное, чтобы улучшить команду. Мы не планируем тратить активы на приобретение игроков с истекающими сроками контрактов. Если мы будем тратить, то с прицелом и на следующие сезоны», – сказал Рон Хекстолл.  

Фаны «Питтсбурга» призывали уволить генменеджера Хекстолла по ходу матча против «Эдмонтона»

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4 комментария

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rent56
Хекстолл делает недостаточно решительно или слишком туп, когда надо молодых бойцов он берёт за 35 лет медленных деревяшек, Капанен Цукер эти игроки стекляшки и бегунки, с завышенными самомнениями о себе, два года ушли в пустую.
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sk0208827
короче ничего не поменяется, расходимся.
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Дмитрий Кутузов
Капанен на драфте отказов, это видимо и есть "сделаем все, чтобы улучшить команду"
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0
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Booligan
Чемодан, вокзал, Филадельфия!
+6
0
+6
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