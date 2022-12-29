Малкин о поражении от «Детройта»: «Фанаты ненавидят нас сейчас. Мы вели 4:0, пытались забить еще, думая, что будет легкая игра»

прокомментировал игру «Питтсбурга» в матче с «Детройтом» (4:5 ОТ).

Клуб вел 4:0 после первого периода, но проиграл.

«Фанаты нас сейчас ненавидят. Мы не можем не играть 40 минут во втором и третьем периодах.

Мы вели 4:0, старались забить больше… Нужно понимать, что это еще не конец. Мы не можем играть всего 20 минут.

Мы перестали играть. У всех были голы и голевые передачи. Мы пытались забить еще 4 гола, думая, что сегодня будет легкая игра», – сказал форвард « ».

Сумасшедший камбэк «Детройта»: горел «Питтсбургу» 0:4 и забрал победу в овертайме. Кросби попал на «минус 3»