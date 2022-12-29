Малкин о поражении от «Детройта»: «Фанаты ненавидят нас сейчас. Мы вели 4:0, пытались забить еще, думая, что будет легкая игра»
Евгений Малкин прокомментировал игру «Питтсбурга» в матче с «Детройтом» (4:5 ОТ).
Клуб вел 4:0 после первого периода, но проиграл.
«Фанаты нас сейчас ненавидят. Мы не можем не играть 40 минут во втором и третьем периодах.
Мы вели 4:0, старались забить больше… Нужно понимать, что это еще не конец. Мы не можем играть всего 20 минут.
Мы перестали играть. У всех были голы и голевые передачи. Мы пытались забить еще 4 гола, думая, что сегодня будет легкая игра», – сказал форвард «Питтсбурга».
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