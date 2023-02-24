Фаны «Питтсбурга» призывали уволить генменеджера Хекстолла по ходу матча против «Эдмонтона»

Болельщики «Питтсбурга» призывали к увольнению генменеджера по ходу матча с « ».

Команда потерпела 5 поражений в последних 6 матчах и идет вне зоны плей-офф. Сегодня «Пингвинс» были разгромлены «Ойлерс» (2:7) в домашнем матче.

В третьем периоде болельщики освистали команду и скандировали лозунги, призывающие к отставке генерального менеджера .

«Это был тяжелый вечер. Люди платят деньги за билеты и хотят видеть другую игру. Я это понимаю», – сказал капитан « » Сидни Кросби после игры.