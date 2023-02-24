Фаны «Питтсбурга» призывали уволить генменеджера Хекстолла по ходу матча против «Эдмонтона»

Теги болельщики Питтсбург Эдмонтон НХЛ Рон Хекстолл Хоккей

Болельщики «Питтсбурга» призывали к увольнению генменеджера по ходу матча с «Эдмонтоном».

Команда потерпела 5 поражений в последних 6 матчах и идет вне зоны плей-офф. Сегодня «Пингвинс» были разгромлены «Ойлерс» (2:7) в домашнем матче. 

В третьем периоде болельщики освистали команду и скандировали лозунги, призывающие к отставке генерального менеджера Рона Хекстолла

«Это был тяжелый вечер. Люди платят деньги за билеты и хотят видеть другую игру. Я это понимаю», – сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби после игры. 

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3 комментария

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АРХАТ
Хекстолл пришёл в Питтсбург, чтобы не дать превзойти рекорд Филы (1972-1989) по количеству сезонов подряд с плэйофф
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oberkorn
Я так и не понял, нахрена летанга и малкина переподписывали, надо было их менять, пока они хоть что то стоят, и уходить в ребилд. А теперь, ни молодёжи, ни результата. Вашингтон хоть за рекордом ови идёт, а пингвины ещё лет 5 потеряют, как и Чикаго, которое вовремя не скинуло тэйвза и кейна. Легенды легендами, но это бизнес.
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Максим Макеев
для вашика и петсбурга перестройка будет очень тяжелой
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