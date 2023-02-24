Крис Джонстон: «Кэйн все еще обдумывает свое будущее. Все ждут, включая, возможно, «Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Даллас»

Теги возможные переходы Рейнджерс Чикаго Эдмонтон Даллас НХЛ Патрик Кэйн Пэт Бриссон Крис Джонстон Хоккей

Крис Джонстон высказался о возможном обмене Патрика Кэйна из «Чикаго».

«Остается загадкой, что собирается делать Патрик Кэйн. На этом этапе мы ожидали, что будет некоторая ясность в отношении будущего Кэйна, но на данный момент он все еще обдумывает свое будущее.

«Чикаго» будет в Сан-Хосе в эти выходные, где, как ожидается, Кэйн проведет некоторое время со своим калифорнийским агентом Пэтом Бриссоном, и со дня на день мы ожидаем некоторой ясности.

Тем временем все ждут, включая «Чикаго», включая, возможно, «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон Ойлерс», которые на всякий случай следят за ситуацией, может быть, «Даллас Старс», – сказал инсайдер TSN.

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11 комментариев

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Silky Mitts
Ответ Matador
Кравцова с Каккой или с Лафренье
так наверное и будет: Лаф и Какко + 1-й раунд 2024. Все равно нужно будет третьей команде платить за удержание ещё 25% Кейна. Кравцова сейчас никто даже бесплатно не возьмёт.
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Matador
Ответ Silky Mitts
Интересно, сколько рейнджерам будет стоить Кейн, если с удержанием в 50%. В 2023 драфте у них только второй и третий раунд остались, плюс кто-то должен на выход, чтобы под потолок уложиться.
Кравцова с Каккой или с Лафренье
0
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Philatelist79
Я был бы рад его видеть в составе Копов.
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Art Ebosh
Ответ Дмитрий Кутузов
Тарасенко и отправят в Чикаго
Спасибо, но зачем Чикаго данный травмат?
0
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0
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Booligan
Ответ Дмитрий Кутузов
Тарасенко и отправят в Чикаго
И Панарина в довесок
+1
-2
-1
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Дмитрий Кутузов
Ответ Silky Mitts
Интересно, сколько рейнджерам будет стоить Кейн, если с удержанием в 50%. В 2023 драфте у них только второй и третий раунд остались, плюс кто-то должен на выход, чтобы под потолок уложиться.
Тарасенко и отправят в Чикаго
+3
0
+3
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dem
Ответ Silky Mitts
Три кубка.
Кстати да, они же на династию претендовали.
+2
0
+2
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Silky Mitts
Ответ dem
Ну есть же два кубка. Лучше остаться и сохранить красивую легендарную карьеру в одном клубе, без всяких скрытых аренд и выхода на рынок НСА.
Три кубка.
+6
0
+6
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Silky Mitts
Интересно, сколько рейнджерам будет стоить Кейн, если с удержанием в 50%. В 2023 драфте у них только второй и третий раунд остались, плюс кто-то должен на выход, чтобы под потолок уложиться.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dem
Ну есть же два кубка.
Лучше остаться и сохранить красивую легендарную карьеру в одном клубе, без всяких скрытых аренд и выхода на рынок НСА.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тони тёмный ужас
Давай в Колорадо
0
-1
-1
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