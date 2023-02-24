Крис Джонстон: «Кэйн все еще обдумывает свое будущее. Все ждут, включая, возможно, «Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Даллас»

высказался о возможном обмене из « ».

«Остается загадкой, что собирается делать Патрик Кэйн. На этом этапе мы ожидали, что будет некоторая ясность в отношении будущего Кэйна, но на данный момент он все еще обдумывает свое будущее.

«Чикаго» будет в Сан-Хосе в эти выходные, где, как ожидается, Кэйн проведет некоторое время со своим калифорнийским агентом Пэтом Бриссоном, и со дня на день мы ожидаем некоторой ясности.

Тем временем все ждут, включая «Чикаго», включая, возможно, «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон Ойлерс», которые на всякий случай следят за ситуацией, может быть, «Даллас Старс», – сказал инсайдер TSN.