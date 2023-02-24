Майер – 1-й в рейтинге вероятных обменов от TSN, Кэйн – 2-й, Гавриков – 5-й, Барбашев – 6-й, Кравцов – 19-й
TSN представил новый рейтинг вероятных обменов в НХЛ.
Первое место занимает нападающий «Сан-Хосе» Тимо Майер.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Тимо Майер («Сан-Хосе»)
2. Патрик Кэйн («Чикаго»)
3. Джейкоб Чикран («Аризона»)
4. Джейк Маккейб («Чикаго»)
5. Владислав Гавриков («Коламбус»)
6. Иван Барбашев («Сент-Луис»)
7. Люк Шенн («Ванкувер»)
8. Сэм Лафферти («Чикаго»)
9. Джеймс ван Римсдайк («Филадельфия»)
10. 2 драфт-пика «Сент-Луиса» в первом раунде
Из россиян в топ-20 также вошел Виталий Кравцов (19-е место, «Рейнджерс»).
Напомним, «Блюз» получили выборы в первом раунде драфта-2023 в результате обменов Владимира Тарасенко и Райана О’Райлли.
И да, кто такой Сэм Лафферти