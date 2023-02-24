Майер – 1-й в рейтинге вероятных обменов от TSN, Кэйн – 2-й, Гавриков – 5-й, Барбашев – 6-й, Кравцов – 19-й

TSN представил новый рейтинг вероятных обменов в НХЛ.

Первое место занимает нападающий «Сан-Хосе» .

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Тимо Майер (« »)

2. («Чикаго»)

3. (« »)

4. Джейк Маккейб («Чикаго»)

5. Владислав Гавриков («Коламбус»)

6. Иван Барбашев («Сент-Луис»)

7. Люк Шенн («Ванкувер»)

8. Сэм Лафферти («Чикаго»)

9. Джеймс ван Римсдайк («Филадельфия»)

10. 2 драфт-пика «Сент-Луиса» в первом раунде

Из россиян в топ-20 также вошел Виталий Кравцов (19-е место, «Рейнджерс»).

Напомним, «Блюз» получили выборы в первом раунде драфта-2023 в результате обменов Владимира Тарасенко и Райана О’Райлли.