Майер – 1-й в рейтинге вероятных обменов от TSN, Кэйн – 2-й, Гавриков – 5-й, Барбашев – 6-й, Кравцов – 19-й

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TSN представил новый рейтинг вероятных обменов в НХЛ.

Первое место занимает нападающий «Сан-Хосе» Тимо Майер.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Тимо Майер («Сан-Хосе»)

2. Патрик Кэйн («Чикаго»)

3. Джейкоб Чикран («Аризона»)

4. Джейк Маккейб («Чикаго»)

5. Владислав Гавриков («Коламбус»)

6. Иван Барбашев («Сент-Луис»)

7. Люк Шенн («Ванкувер»)

8. Сэм Лафферти («Чикаго»)

9. Джеймс ван Римсдайк («Филадельфия»)

10. 2 драфт-пика «Сент-Луиса» в первом раунде

Из россиян в топ-20 также вошел Виталий Кравцов (19-е место, «Рейнджерс»).

Напомним, «Блюз» получили выборы в первом раунде драфта-2023 в результате обменов Владимира Тарасенко и Райана О’Райлли.

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2 комментария

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Дима Миронов
Ответ mkirchanov
Зачем Сент-луису обменивать 2 пика первого раунда на очень глубоком и интересном драфте? И да, кто такой Сэм Лафферти
говорят Майера подпишут и вперёд за Кубком
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mkirchanov
Зачем Сент-луису обменивать 2 пика первого раунда на очень глубоком и интересном драфте?
И да, кто такой Сэм Лафферти
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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