Ларионов сравнил подготовку игроков с приготовлением мяса: «После минуты разогрева в микроволновой печи оно готово, но жесткое. Хотим результата, при котором оно будет сочным»

рассказал о философии игры, которую проповедуют в «Торпедо».

Ларионов о философии «Торпедо»: «Хотим приготовить мясо не в микроволновой печи. После минуты разогрева оно готово, но будет жестким. Мы хотим достичь результата, при котором мясо будет сочным, мягким, вкусным

«Я прекрасно понимаю, что в плей-офф выигрывают оборона и вратарь. Но мы не хотим, чтобы эти слова звучали пугающе для нашей команды. Игра остается игрой, шайба в плей-офф такая же, как и в регулярке. Эмоции – это то, как ты внутри себя видишь соперника.

Мы не хотим выходить на игру, чего-то боясь или опасаясь. По-другому играть не умеем и не будем. И здесь многие вещи будут зависеть от того, насколько судейский корпус отреагирует на тот накал борьбы, который будет в плей-офф.

Мы говорим не о карт-бланше, а о том, какое видение хоккея мы хотим преподнести нашему российскому болельщику. Мы не говорим об одном сезоне. Мы начали процесс, который не остановить, и мы не будем двигаться назад. Нам нужно грамотно делать выводы и делать игру команды еще лучше.

Всегда есть возможность для усиления, для анализа. Мы не хотим быть командой одного года, нам нужно двигаться вперед. И я надеюсь, что на нас будут смотреть тренеры других команд, а также тренеры, работающие с молодежью и юниорами.

Философия игры, которую мы проповедуем – это взаимное восприятие того, что мы делаем. Мы даем, ребята принимают, но всем нужно разное время. Мы хотим, скажем, приготовить мясо не в микроволновой печи – да, после минуты разогрева оно будет готово, но будет при этом жестким. Мы хотим достичь результата, при котором мясо будет сочным, мягким, вкусным. Здесь нереально сделать все быстро, но ускорить процесс можно за счет коллективной работы. Ведь хоккей – это не теннис. Так мы идем по этому сезону и будем дальше идти», – сказал главный тренер « ».