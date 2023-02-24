Ларионов о том, похоже ли «Торпедо» на «Детройт» из 90-х: «По стилю – да, стараемся быть активными, креативными. По исполнению – очень рано говорить» 

поделился мыслями о том, похоже ли «Торпедо» на «Детройт» 90-х годов.

Главный тренер клуба из Нижнего Новгорода высказался после матча против «Авангарда» (3:4 ОТ).

«Поддержка омских болельщиков? Меня это отбросило в те годы, когда я играл в , в те арены, в тот драйв, когда ты понимаешь, что вот она, большая сцена, где душа поет. Я очень рад, что у Омска появилась такая шикарная арена, знаю, что город хоккейный.

Было приятно, что мы не оставили равнодушными болельщиков, которым понравилась и игра «Торпедо» тоже. Так было у нас в « », когда мы давали отличные спектакли в гостевых матчах, позволявшие болельщикам получать двойное удовольствие.

Похоже ли мое «Торпедо» на тот «Детройт» из 90-х? По стилю – да, по исполнению – очень рано говорить. Вы же понимаете, что 10 игроков из того «Детройта» вошли в Зал хоккейной славы, это очень серьезные люди. Мы же пока только в начале пути, и этот путь очень интересный.

По стилю, да – стараемся быть активными, интересными, креативными. В мое время «Джо Луис Арена» наслаждалась вечеринкой в хоккейном дворце. И мы хотим повторить то же самое в Нижнем Новгороде», – сказал главный тренер « ».