Ларионов о том, что тревожит перед плей-офф: «Меня ничего не беспокоит. По игре, по стилю мы провели хороший матч с «Авангардом»

Теги Авангард Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов высказался после матча против «Авангарда» (3:4 ОТ).

«Что тревожит перед плей-офф? Скажу честно: меня ничего не беспокоит. Мне показалось, что мы должны были в первом периоде повести 3:0. По игре, по стилю мы провели хороший матч.

Мы не можем требовать многих вещей от людей, которые выходят после травм, после болезней, поэтому здесь им важно вернуться в этот игровой ритм, получить те километры, которые они не накатали. В этом плане все идет к тому, что ребята будут полностью здоровы и будут играть в тот хоккей, к которому вы все привыкли.

Хорошая команда не проигрывает подряд много матчей. Мы об этом говорили весь чемпионат – что не можем ссылаться на усталость, на нагрузки, на травмы. Ребята делают все, что можно, в любом составе», – сказал главный тренер «Торпедо».

«Торпедо» отыгралось с 1:3, но проиграло «Авангарду» в овертайме

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12 комментариев

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Саня52
Ответ wolkov
думаю даже 4:1 от динамки отлетят
Какой бы не был итоговый счёт серии,для игороков Торпедо это опыт таких игр. Практически для всей команды это первый раз. Понятно всем адекватным болелам,что КГ с таким составом в первом же сезоне Торпедо не возьмёт. Но путь этот начинается с первого шага и его нужно делать под руководством Профессора. Будем посмотреть что выйдет😉
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wolkov
Ответ ни первый_ни последний
4-2 в серии вылетит игорёк в первом раунде со своим бей-беги
думаю даже 4:1 от динамки отлетят
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Саня52
Ответ ни первый_ни последний
4-2 в серии вылетит игорёк в первом раунде со своим бей-беги
Если оборону не подтянут,скорее всего да🤔
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Саня52
Игра у Торпедо обычная,в их стиле. Молодцы,бились и верили до конца. Очко зацепили. 4 на 3 это как лотерея. Сегодня она Омская. В ПО Торпедо надо обороне уделить внимания побольше,на мой взгляд,в плане аккуратности пасов и возврата всей пятёрки в зону обороны. "Бей-беги", не проканает. Незрячие передачи могут сыграть злую шутку,особенно против опытных команд,тем более все уже видео насмотрелись про Торпедиков. Кто знает:Кручинин будет готов к ПО? Похоже пара будет Торпедо-Динамо М.
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ни первый_ни последний
4-2 в серии вылетит игорёк в первом раунде со своим бей-беги
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Сидни Кросби 2
Меня настораживают вратари,что не бросок то гол,судейство тоже настораживает,динамиков будут судьи тащить.
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Александр Суходолов
Ответ Александр Кудрявцев
Скажу честно нормально Авангард сыграл
🙏🙏🙏✌️✌️✌️
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Ыжык
Ответ Александр Кудрявцев
Но счёт на лицо 🤷🤷🤷🤷
Причем тут счёт когда и Ларионов говорит что ему казалось? Хоккей такая игра когда не всегда приемущество по игре отражает счёт. Мне казалось что опасных моментов было больше у Авангарда. Под конец сбавили и получили в ответ. На самом деле пока Авангард играл в атаку, Торпедо не знало что делать. А вот когда Авангард сел в оборону, вот тогда настала привычная игра Торпедо. У нас основная масса команд играет от обороны и Ларионов нашел ключ к такой игре, хаотичное перемещение и скорость. Этим ключём он и разорвал КХЛ.
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Матроскин52
Хорошая игра в исполнении Торпедо! Даже сказал бы обычная игра! И не надо беспокоиться о плей-офф - как получиться, как умеем так и сыграем… Пусть у соперников головушка болит, как против нас играть…
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Александр Кудрявцев
Ответ Ыжык
Ни разу не говорю что Торпедо плохо играл, но честно говоря первый период Торпедо как раз должно было проиграть 3:0.
Но счёт на лицо 🤷🤷🤷🤷
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Александр Кудрявцев
Скажу честно нормально Авангард сыграл
+1
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Ыжык
Ни разу не говорю что Торпедо плохо играл, но честно говоря первый период Торпедо как раз должно было проиграть 3:0.
+2
-1
+1
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