Ларионов о том, что тревожит перед плей-офф: «Меня ничего не беспокоит. По игре, по стилю мы провели хороший матч с «Авангардом»

высказался после матча против « » (3:4 ОТ).

«Что тревожит перед плей-офф? Скажу честно: меня ничего не беспокоит. Мне показалось, что мы должны были в первом периоде повести 3:0. По игре, по стилю мы провели хороший матч.

Мы не можем требовать многих вещей от людей, которые выходят после травм, после болезней, поэтому здесь им важно вернуться в этот игровой ритм, получить те километры, которые они не накатали. В этом плане все идет к тому, что ребята будут полностью здоровы и будут играть в тот хоккей, к которому вы все привыкли.

Хорошая команда не проигрывает подряд много матчей. Мы об этом говорили весь чемпионат – что не можем ссылаться на усталость, на нагрузки, на травмы. Ребята делают все, что можно, в любом составе», – сказал главный тренер «Торпедо».

«Торпедо» отыгралось с 1:3, но проиграло «Авангарду» в овертайме