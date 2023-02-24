«Нефтехимик» вышел в плей-офф КХЛ. Клуб сыграет с «Ак Барсом» в первом раунде

Теги Ак Барс Нефтехимик КХЛ Кубок Гагарина Олег Леонтьев Хоккей

«Нефтехимик» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Это стало известно после того, как команда тренера Олега Леонтьева обыграла «Куньлунь» (7:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Нефтехимик» имеет на своем счету 72 балла после 68 игр и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.

Клуб стал восьмым участником плей-офф от Востока. Команда сыграет в кубковой стадии в девятый раз за время выступлений в КХЛ.

В первом раунде «Нефтехимик» сыграет с «Ак Барсом». Серия начнется в Казани 1 марта.

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11 комментариев

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Andy
Ответ Rialto
Сыграет? Точнее ляжет под акбарс.
А так то НХ на голову сильнее))
+2
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Andy
Ответ Rodgeras
Спецом хитрые татары договорились. И летать не надо и кошки гарантированно проходят!
С кем договорились? Со всеми остальными командами лиги?))
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0
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Куаныш Койшугулов
Красавчики молодчики, Ак барс наверное пройдёт во второй раунд плей-офф!!! Удачи Химики
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Александр Буркин
Жалко нефтехимик вылетят Ак Барс не уступит. Жалко, но хотя бы в плей-офф вышли
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Xell
4—1в серии. И то 1победа только в ОТ.
+1
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newyork13
Ахахах, вот тут прям интрига интриг!!!
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Hola Hola
Сладкий пирожок для Казани.
0
-3
-3
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Rodgeras
Спецом хитрые татары договорились. И летать не надо и кошки гарантированно проходят!
+3
-6
-3
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Mi4eL
Республиканский междусобойчик. увы
+8
-4
+4
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Hudson_Hawk
Поздравляю Казань с выходом во второй раунд!
+9
-2
+7
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Rialto
Сыграет? Точнее ляжет под акбарс.
+9
-7
+2
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