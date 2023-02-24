«Нефтехимик» вышел в плей-офф КХЛ. Клуб сыграет с «Ак Барсом» в первом раунде
«Нефтехимик» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.
Это стало известно после того, как команда тренера Олега Леонтьева обыграла «Куньлунь» (7:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Нефтехимик» имеет на своем счету 72 балла после 68 игр и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.
Клуб стал восьмым участником плей-офф от Востока. Команда сыграет в кубковой стадии в девятый раз за время выступлений в КХЛ.
В первом раунде «Нефтехимик» сыграет с «Ак Барсом». Серия начнется в Казани 1 марта.
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