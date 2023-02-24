«Нефтехимик» вышел в плей-офф КХЛ. Клуб сыграет с «Ак Барсом» в первом раунде

«Нефтехимик» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Это стало известно после того, как команда тренера Олега Леонтьева обыграла «Куньлунь» (7:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

« » имеет на своем счету 72 балла после 68 игр и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.

Клуб стал восьмым участником плей-офф от Востока. Команда сыграет в кубковой стадии в девятый раз за время выступлений в КХЛ.

В первом раунде «Нефтехимик» сыграет с « ». Серия начнется в Казани 1 марта.