Воробьев о матче с «Нефтехимиком»: «Два первых периода были хорошими. Сломали игру необязательными удалениями»

высказался после матча против « » (3:4 ОТ).

«Два первых периода были хорошими для нас, в конце второго и в третьем мы сломали игру необязательными удалениями. В этом и была разница. Когда играли «пять на три», не хватило завершающего броска. Выводили Дронова на бросок, но все было заблокировано.

Осталось немного времени до плей-офф. Будем смотреть, как совместить это все – нам и результат нужен, и подготовиться к плей-офф тоже надо», – сказал главный тренер « ».