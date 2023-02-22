Воробьев о матче с «Нефтехимиком»: «Два первых периода были хорошими. Сломали игру необязательными удалениями»
Илья Воробьев высказался после матча против «Нефтехимика» (3:4 ОТ).
«Два первых периода были хорошими для нас, в конце второго и в третьем мы сломали игру необязательными удалениями. В этом и была разница. Когда играли «пять на три», не хватило завершающего броска. Выводили Дронова на бросок, но все было заблокировано.
Осталось немного времени до плей-офф. Будем смотреть, как совместить это все – нам и результат нужен, и подготовиться к плей-офф тоже надо», – сказал главный тренер «Металлурга».
Духа не хвотает признать.
Причем понос с таким явным душком.