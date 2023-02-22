Воробьев о матче с «Нефтехимиком»: «Два первых периода были хорошими. Сломали игру необязательными удалениями»

Теги Металлург Мг Нефтехимик Илья Воробьев КХЛ Григорий Дронов Хоккей

Илья Воробьев высказался после матча против «Нефтехимика» (3:4 ОТ).

«Два первых периода были хорошими для нас, в конце второго и в третьем мы сломали игру необязательными удалениями. В этом и была разница. Когда играли «пять на три», не хватило завершающего броска. Выводили Дронова на бросок, но все было заблокировано.

Осталось немного времени до плей-офф. Будем смотреть, как совместить это все – нам и результат нужен, и подготовиться к плей-офф тоже надо», – сказал главный тренер «Металлурга».

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7 комментариев

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Станислав Захаров
Ответ KSA1985
Если в целом, то сломало игру -завершение карьеры Мозякина. И Кубок Гагарина брал Мозякин с первым звеном, а не Воробьёв младший. Я не особо верю в его навыки тренера. Спору нет, он тренер, но не настолько квалифицированный, зато титулованый
Регалии же с чужих плеч .не он готовил ,подбирал команду , которая взяла кубок . Прошлый год , тоже не его заслуга , сильные команды покинули легионеры , а нашу нет , снова не его заслуга . Последние три года он в полном полете , и собирает , и тренерует , в итоге пшик , он и есть тренер - пшик . Так опустить команду . Вот Юелялетдинов , взял команду со дна и сделал лидером . У этого все наоборот , опустил команду до плинтуса . Все о ней не говорят и не пишут , разве , что в статистике порождает на слух. Рашников , или уходи или оставайся в президентах команды и начинай работать , смывай позор с команды . Рашников проснись .
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Олег
Вароба развалил команду.
Духа не хвотает признать.
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[highv0ltage]
походу уже настроились на вылет в 1 раунде и отдыхать, в том году в финале поиграли и хватит!
+1
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Stepan Moris
Браво команда! Браво Воробьев! Хорош, что это скоро кончится.
+1
0
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KSA1985
Если в целом, то сломало игру -завершение карьеры Мозякина. И Кубок Гагарина брал Мозякин с первым звеном, а не Воробьёв младший. Я не особо верю в его навыки тренера. Спору нет, он тренер, но не настолько квалифицированный, зато титулованый
+4
0
+4
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Xell
Надеюсь Металлург с разгромом вылетит из плей офф. И тебя тварь в команде не будет!
+5
0
+5
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Максим Катебо
Ляяя, Илья, то понос - то золотуха…
Причем понос с таким явным душком.
+1
0
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