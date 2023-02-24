Фисенко и Адамчук подрались в матче «Ак Барса» с «Металлургом»

Хоккеисты « » и « » подрались в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На 40-й минуте игры защитник клуба из Казани Кирилл Адамчук применил силовой прием против нападающего магнитогорской команды Павла Акользина.

За партнера по команде вступился , который подрался с Адамчуком.

В результате игроки получили по 5 минут штрафа за драку. Адамчук был также наказан 2 минутами штрафа за атаку в область головы и шеи.

По итогам эпизода удаления также получили и . Они были наказаны 2-минутными штрафами за грубость.