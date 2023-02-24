Фисенко и Адамчук подрались в матче «Ак Барса» с «Металлургом»

Теги Ак Барс Металлург Мг драки Александр Радулов КХЛ Михаил Фисенко Павел Акользин Кирилл Адамчук Егор Коробкин Хоккей

Хоккеисты «Ак Барса» и «Металлурга» подрались в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На 40-й минуте игры защитник клуба из Казани Кирилл Адамчук применил силовой прием против нападающего магнитогорской команды Павла Акользина.

За партнера по команде вступился Михаил Фисенко, который подрался с Адамчуком.

В результате игроки получили по 5 минут штрафа за драку. Адамчук был также наказан 2 минутами штрафа за атаку в область головы и шеи.

По итогам эпизода удаления также получили Александр Радулов и Егор Коробкин. Они были наказаны 2-минутными штрафами за грубость.

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5 комментариев

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Неоновый Демон
Зря фис с авангарда ушел ((
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Неоновый Демон
Фисенко стареет (( раньше хорош был
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Олег
Мишка упал неудачно.
Так бы не уступил.
+1
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Тимур Каримов
Хорошая драка, как в НХЛ 💪
+2
-1
+1
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Дмитрий Лунегов
Адам красава!
+11
-1
+10
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