поделился мыслями о составах СКА и «Ак Барса».

– Кто сейчас круче – СКА или «Ак Барс»?

– Если сравнивать составы, то у СКА он еще чуть сильнее. Там Яшкин в порядке в связке с , вон уже сколько голов наколотил. Хайруллин после «Нефтехимика» сильно добавил.

Еще бы с все уладилось. А то Никита то играет, то пропадает из состава, там, похоже, конфликт какой-то. Так-то Гусев не лишний, как бомбардир сразу себя проявил.

Вратари, правда, у не такие уж классные, но они и у «Ак Барса» не сильнее. Так что питерцы чуток мощнее, на мой взгляд, а казанцы – опытнее. Если они в плей-офф встретятся, интересная дуэль будет, – считает заслуженный тренер России.