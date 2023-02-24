Крикунов о составах СКА и «Ак Барса»: «Питерцы чуток мощнее, а казанцы – опытнее. Если они в плей-офф встретятся, будет интересная дуэль»

Теги Ак Барс СКА Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Дмитрий Яшкин Дамир Жафяров Матч ТВ Марат Хайруллин Хоккей

Владимир Крикунов поделился мыслями о составах СКА и «Ак Барса».

– Кто сейчас круче – СКА или «Ак Барс»?

– Если сравнивать составы, то у СКА он еще чуть сильнее. Там Яшкин в порядке в связке с Жафяровым, вон уже сколько голов наколотил. Хайруллин после «Нефтехимика» сильно добавил.

Еще бы с Гусевым все уладилось. А то Никита то играет, то пропадает из состава, там, похоже, конфликт какой-то. Так-то Гусев не лишний, как бомбардир сразу себя проявил.

Вратари, правда, у СКА не такие уж классные, но они и у «Ак Барса» не сильнее. Так что питерцы чуток мощнее, на мой взгляд, а казанцы – опытнее. Если они в плей-офф встретятся, интересная дуэль будет, – считает заслуженный тренер России. 

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3 комментария

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Антон Некрасов
Посмотрим как будете в кастрюле динамично вариться после вылета в одном из раундов ,питерские сосиски
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The next One
СКА самая динамичная команда в лиге, и все козыри Биллялетдинов в виде надежной обороны и грязной игра на грани и за гранью фола не пройдёт.
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-5
-5
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Uriy1337
85 процентов, что будет так!
+1
-3
-2
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