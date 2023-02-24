Первый тренер Зарипова: «Данис – легенда российского хоккея. Очень грустно, когда такие люди завершают карьеру»

Теги Ак Барс Данис Зарипов КХЛ Хоккей

Первый тренер Даниса Зарипова высказался о решении игрока завершить карьеру.

41-летний форвард «Ак Барса» сообщил, что игра с «Металлургом» станет последней в его карьере. 

– Как вы отнеслись к решению Зарипова завершить карьеру?

– Раз Данис так решил, значит, пришла пора. Он легенда ЧМЗ, челябинского хоккея, Казани и всего российского хоккея. Очень грустно, когда такие люди завершают карьеру игрока, но это жизнь. Данису здоровья, и успехов в дальнейшем, кем бы он ни решил стать.

Я уже получил приглашение на прощальный матч в июле, проводим достойно. Где эта игра пройдет, пока не знаю.

– Как оцените карьеру Зарипова? Можно ли назвать его уникальным хоккеистом?

– Прекрасная карьера, конечно. Он уникальный хоккеист и человек с большой буквы.

– За счет чего он смог добиться такой выдающейся карьеры?

– За счет большой любви к хоккею, трудолюбия, силы воли и характера. В детстве он пропадал на стадионе, можно сказать, жил там. Данис прислал мне сообщение: «Спасибо большое, Сергей Иванович. Все победы благодаря тебе». Приятно, что он про меня не забывает, – сказал заслуженный тренер России Сергей Кокорин. 

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1 комментарий

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Uriy1337
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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