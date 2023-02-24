Зарипов подтвердил, что матч с «Металлургом» станет последним в его карьере: «Постараюсь красиво поставить точку»

Теги Ак Барс Металлург Мг Данис Зарипов КХЛ Хоккей

Данис Зарипов подтвердил, что игра с «Металлургом» станет последней в его карьере. 

41-летний форвард «Ак Барса» выйдет на домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ с магнитогорцами с капитанской нашивкой. 

«Да, постараюсь красиво поставить точку. Много играть не обещаю, но появлюсь точно», – сказал Зарипов. 

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 41-летний форвард провел 14 матчей и набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 6».

Зарипов – единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (трижды выиграл трофей с «Ак Барсом» и дважды с «Металлургом»). В профессиональном хоккее он выступает с 1996 года.

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9 комментариев

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vwzx8mx5vh
Ответ Booligan
И Попов был в порядке
В полном
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Тихий летун
Красиво " обул ’ клуб(
0
0
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Ферзь на р1
Ответ Radik_2.0
в плей-офф играть не будет, получается?
Какой ПО?)) хочешь чтоб деда собирали по кускам, он и так с трудом на коньках стоит
+1
0
+1
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Radik_2.0
в плей-офф играть не будет, получается?
0
0
0
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DAI1980
Ответ Booligan
И Попов был в порядке
Согласен
+1
0
+1
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Кеша
Данис , удачи . Теперь главное продолжать работать в хоккее .
+2
0
+2
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Booligan
Ответ DAI1980
Это было понятно ещё перед началом сезона. Непонятно было зачем выкручивать руки менеджменту команды и выбивать себе контракт в 20 млн, если даже на 3 млн. не отыграл. Деньгами Зарипова никогда не обижали мог и отблагодарить клуб подписавшившись в последний год на условные 3-5 миллионов рублей. Попов в прошлом году в ЦСКА за 3 млн. отыграл и ничего, не обеднел.
И Попов был в порядке
+6
-1
+5
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DAI1980
Это было понятно ещё перед началом сезона. Непонятно было зачем выкручивать руки менеджменту команды и выбивать себе контракт в 20 млн, если даже на 3 млн. не отыграл. Деньгами Зарипова никогда не обижали мог и отблагодарить клуб подписавшившись в последний год на условные 3-5 миллионов рублей. Попов в прошлом году в ЦСКА за 3 млн. отыграл и ничего, не обеднел.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тёкин
Удачи!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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