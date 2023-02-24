Зарипов подтвердил, что матч с «Металлургом» станет последним в его карьере: «Постараюсь красиво поставить точку»
Данис Зарипов подтвердил, что игра с «Металлургом» станет последней в его карьере.
41-летний форвард «Ак Барса» выйдет на домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ с магнитогорцами с капитанской нашивкой.
«Да, постараюсь красиво поставить точку. Много играть не обещаю, но появлюсь точно», – сказал Зарипов.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 41-летний форвард провел 14 матчей и набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 6».
Зарипов – единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (трижды выиграл трофей с «Ак Барсом» и дважды с «Металлургом»). В профессиональном хоккее он выступает с 1996 года.
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