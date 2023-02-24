Зарипов подтвердил, что матч с «Металлургом» станет последним в его карьере: «Постараюсь красиво поставить точку»

подтвердил, что игра с «Металлургом» станет последней в его карьере.

41-летний форвард « » выйдет на домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ с магнитогорцами с капитанской нашивкой.

«Да, постараюсь красиво поставить точку. Много играть не обещаю, но появлюсь точно», – сказал Зарипов.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 41-летний форвард провел 14 матчей и набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 6».

Зарипов – единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (трижды выиграл трофей с «Ак Барсом» и дважды с « »). В профессиональном хоккее он выступает с 1996 года.