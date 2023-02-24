Салливан о «Питтсбурге» после 2:7 от «Эдмонтона»: «На фоне Макдэвида многие будут выглядеть медленными. Мы верим в команду»

Теги Питтсбург Эдмонтон НХЛ Майк Салливан Хоккей

Главный тренер «Питтсбурга» высказался о разгроме от «Эдмонтона» (2:7). 

Команда потерпела 5 поражений в последних 6 матчах и идет вне зоны плей-офф. 

«Не думаю, что мы играли хорошо. «Эдмонтон» – быстрая команда, никаких сомнений. На фоне Макдэвида многие будут выглядеть медленными. 

Но я просто не считаю, что мы были хороши. Мы можем играть в скоростной хоккей. Большая часть команд лиги играет именно так. В НХЛ трудно добиться успеха, играя медленно. Мы должны стараться работать над той игрой, которая дает нам наилучшие шансы на победу. 

Наш состав – это наш состав. Что есть, то есть. Мы считаем, что используем такие сочетания, которые дают нам лучшие шансы. Мы верим в команду. Нужно найти способ, чтобы ситуация сдвинулась в нужном направлении. 

Не думаю, что все последние результаты были отражением наших проблем в игре. Но сегодняшний вечер, без сомнения, был шагом назад», – сказал Майк Салливан

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2 комментария

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Rialto
Ответ Pink Floyd1276
А мы уже не верим - засланный казачок сбитых летчиков сделал свое дело и угробил нашу команду.
Причём сделал это в максимально короткие сроки
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pink Floyd1276
А мы уже не верим - засланный казачок сбитых летчиков сделал свое дело и угробил нашу команду.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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