«Питтсбург» проиграл 4 из 5 последних матчей и идет вне зоны плей-офф.

Сегодня клуб из Пенсильвании проиграл «Айлендерс» (2:4) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Островитяне» (65 очков в 60 играх) и «Флорида» (64 в 60) вытеснили «Пингвинс» из зоны плей-офф. При этом команда под руководством Майка Салливана (63 в 56) имеет преимущество перед обоими конкурентами по потерянным очкам.

В следующих матчах соперниками «Питтсбурга» будут «Эдмонтон» (23 февраля), «Сент-Луис» (24 февраля) и «Тампа» (26 февраля).