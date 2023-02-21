«Питтсбург» проиграл 4 из 5 последних матчей и идет вне зоны плей-офф

Теги Питтсбург Айлендерс Флорида НХЛ Майк Салливан Хоккей

«Питтсбург» проиграл 4 из 5 последних матчей и идет вне зоны плей-офф.

Сегодня клуб из Пенсильвании проиграл «Айлендерс» (2:4) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. 

«Островитяне» (65 очков в 60 играх) и «Флорида» (64 в 60) вытеснили «Пингвинс» из зоны плей-офф. При этом команда под руководством Майка Салливана (63 в 56) имеет преимущество перед обоими конкурентами по потерянным очкам. 

В следующих матчах соперниками «Питтсбурга» будут «Эдмонтон» (23 февраля), «Сент-Луис» (24 февраля) и «Тампа» (26 февраля). 

1 комментарий

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VintDV
Если не будет изменений в составе, то Питты в пролёте мимо плей-офф
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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