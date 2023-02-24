Макдэвид набрал 2+2 в матче с «Питтсбургом» и обновил личный рекорд по голам за сезон. У него 46 шайб в 59 играх

Теги Питтсбург Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 2+2 с «Питтсбургом» и обновил личный рекорд по голам за сезон.

Капитан «Эдмонтона» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Пингвинс» (7:2). 

В его активе стало 109 (46+63) очков в 59 играх. Макдэвид возглавляет бомбардирскую и снайперскую гонки.

Он также обновил личный рекорд по шайбам за сезон (в прошлой регулярке было 44 в 80 играх). 

Добавим, что Макдэвид 9-й раз за сезон набрал 4+ очка. За последние 30 лет больше таких игр в рамках одного сезона было лишь у Марио Лемье (1995/96 – 16, 1992/93 – 15) и Стива Айзермана (1992/93 – 13). 

6 комментариев

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akrets
Самое прекрасное в спорте, когда эффективность и эффектность сочетаются в одном атлете. Джордан, Федерер, Рой Джонс, Ронни О’Салливан. Теперь вот, и МакДи к ним идёт
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Latenight Radio
Этот парень кое-что умеет)
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Ryan T.
Единственный в обозримом будущем, кто реально способен замахнуться на 2 000 очков за карьеру.
Ну и рекорд 21 века Кучерова похоже будет перебит.
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+2
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Stepan Alexandrovich
Какие же быстрые руки, даже на замедленном повторе!
+6
-1
+5
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Ovi174
На 150 очков идет за сезон. Машина просто! Если так дальше дело пойдет, есть все шансы стать вторым по очкам после Гретцки.
+10
-2
+8
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Владислав Никонов
НЛО.
+12
-3
+9
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