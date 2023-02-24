Макдэвид набрал 2+2 в матче с «Питтсбургом» и обновил личный рекорд по голам за сезон. У него 46 шайб в 59 играх

набрал 2+2 с « » и обновил личный рекорд по голам за сезон.

Капитан « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Пингвинс» (7:2).

В его активе стало 109 (46+63) очков в 59 играх. Макдэвид возглавляет бомбардирскую и снайперскую гонки.

Он также обновил личный рекорд по шайбам за сезон (в прошлой регулярке было 44 в 80 играх).

Добавим, что Макдэвид 9-й раз за сезон набрал 4+ очка. За последние 30 лет больше таких игр в рамках одного сезона было лишь у Марио Лемье (1995/96 – 16, 1992/93 – 15) и Стива Айзермана (1992/93 – 13).