Макдэвид набрал 2+2 в матче с «Питтсбургом» и обновил личный рекорд по голам за сезон. У него 46 шайб в 59 играх
Коннор Макдэвид набрал 2+2 с «Питтсбургом» и обновил личный рекорд по голам за сезон.
Капитан «Эдмонтона» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Пингвинс» (7:2).
В его активе стало 109 (46+63) очков в 59 играх. Макдэвид возглавляет бомбардирскую и снайперскую гонки.
Он также обновил личный рекорд по шайбам за сезон (в прошлой регулярке было 44 в 80 играх).
Добавим, что Макдэвид 9-й раз за сезон набрал 4+ очка. За последние 30 лет больше таких игр в рамках одного сезона было лишь у Марио Лемье (1995/96 – 16, 1992/93 – 15) и Стива Айзермана (1992/93 – 13).
Ну и рекорд 21 века Кучерова похоже будет перебит.