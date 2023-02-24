Кросби о Макдэвиде: «Он не бывает удовлетворен попытками выйти на самый пик. В этом году он забивает массу голов»
Сидни Кросби назвал самые сильные стороны игры Коннора Макдэвида.
Нападающий «Питтсбурга» прокомментировал тот факт, что форвард «Эдмонтона» лидирует по набранным очкам в текущем сезоне НХЛ, опережая Леона Драйзайтля, идущего вторым, на 20 баллов.
«Я думаю, это многое говорит о нем. Отдаю должное его трудовой этике и тому, что он не бывает удовлетворен попытками выйти на самый пик».
О том, какой компонент игры Макдэвида – лучший
«Я бы сказал, что не один. Я бы сказал, что это его скорость, но она есть у многих парней. Дело в том, как он ее использует. Это его хоккейное чутье, его способность разыгрывать, забрасывать шайбу.
Я имею в виду, что в этом году он забивает массу голов, так что можно сказать, что он также сосредоточен на этом. Он опасен во многих отношениях», – сказал Кросби.
1 комментарий