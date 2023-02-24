Кросби о Макдэвиде: «Он не бывает удовлетворен попытками выйти на самый пик. В этом году он забивает массу голов»

Теги Питтсбург Эдмонтон Сидни Кросби НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Сидни Кросби назвал самые сильные стороны игры Коннора Макдэвида.

Нападающий «Питтсбурга» прокомментировал тот факт, что форвард «Эдмонтона» лидирует по набранным очкам в текущем сезоне НХЛ, опережая Леона Драйзайтля, идущего вторым, на 20 баллов. 

«Я думаю, это многое говорит о нем. Отдаю должное его трудовой этике и тому, что он не бывает удовлетворен попытками выйти на самый пик».

О том, какой компонент игры Макдэвида – лучший

«Я бы сказал, что не один. Я бы сказал, что это его скорость, но она есть у многих парней. Дело в том, как он ее использует. Это его хоккейное чутье, его способность разыгрывать, забрасывать шайбу.

Я имею в виду, что в этом году он забивает массу голов, так что можно сказать, что он также сосредоточен на этом. Он опасен во многих отношениях», – сказал Кросби. 

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1 комментарий

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Kanan Jarrus
кто объяснит, почему в прошлом сезоне харт вручили не маку, а остону?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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