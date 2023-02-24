«Вашингтон» проиграл 6-й матч подряд, уступив «Анахайму». «Дакс» победили впервые за 7 игр и ушли с последнего места в НХЛ

«Вашингтон» проиграл 6-й матч подряд, уступив « ».

«Кэпиталс» проиграли «Дакс» (2:4) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. При этом хозяева перебросали гостей в 2 раза – 43:21, Джон Гибсон сделал 41 сэйв.

Клуб из столицы США продлил серию неудач (все 6 поражений – в основное время), калифорнийцы выиграли впервые за 7 матчей.

« » набрал 62 очка в 60 играх и находится вне зоны плей-офф на Востоке.

«Анахайм» с 43 очками в 59 играх ушел с последнего места в , так как «Коламбус» (41 очко в 58 играх) сегодня проиграл «Миннесоте».