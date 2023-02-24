«Вашингтон» проиграл 6-й матч подряд, уступив «Анахайму». «Дакс» победили впервые за 7 игр и ушли с последнего места в НХЛ

Теги Вашингтон Анахайм Питер Лавиолетт НХЛ Джон Гибсон Даллас Экинс Хоккей

«Вашингтон» проиграл 6-й матч подряд, уступив «Анахайму». 

«Кэпиталс» проиграли «Дакс» (2:4) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. При этом хозяева перебросали гостей в 2 раза – 43:21, Джон Гибсон сделал 41 сэйв. 

Клуб из столицы США продлил серию неудач (все 6 поражений – в основное время), калифорнийцы выиграли впервые за 7 матчей. 

«Вашингтон» набрал 62 очка в 60 играх и находится вне зоны плей-офф на Востоке.

«Анахайм» с 43 очками в 59 играх ушел с последнего места в НХЛ, так как «Коламбус» (41 очко в 58 играх) сегодня проиграл «Миннесоте». 

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