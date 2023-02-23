Овечкин сыграет за «Вашингтон» впервые после смерти отца – против «Анахайма»

сыграет за «Вашингтон» впервые после смерти отца.

Главный тренер «Кэпиталс» заявил, что российский нападающий попадет в состав на матч против « » в регулярном сезоне . Энтони Манта будет помещен в список травмированных.

Напомним, Михаил Овечкин, отец Александра, ушел из жизни 15 февраля. Александр пропустил игры « » с «Каролиной» (2:3, 1:4), «Флоридой» (3:6) и «Детройтом» (1:3).

Матч «Вашингтон» – «Анахайм» состоится 24 февраля и начнется в 03:00 по московскому времени.