Овечкин сыграет за «Вашингтон» впервые после смерти отца – против «Анахайма»
Александр Овечкин сыграет за «Вашингтон» впервые после смерти отца.
Главный тренер «Кэпиталс» Питер Лавиолетт заявил, что российский нападающий попадет в состав на матч против «Анахайма» в регулярном сезоне НХЛ. Энтони Манта будет помещен в список травмированных.
Напомним, Михаил Овечкин, отец Александра, ушел из жизни 15 февраля. Александр пропустил игры «Вашингтона» с «Каролиной» (2:3, 1:4), «Флоридой» (3:6) и «Детройтом» (1:3).
Матч «Вашингтон» – «Анахайм» состоится 24 февраля и начнется в 03:00 по московскому времени.
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