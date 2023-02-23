Овечкин сыграет за «Вашингтон» впервые после смерти отца – против «Анахайма»

Теги Вашингтон Анахайм Питер Лавиолетт Александр Овечкин НХЛ Михаил Овечкин Энтони Манта Хоккей

Александр Овечкин сыграет за «Вашингтон» впервые после смерти отца.

Главный тренер «Кэпиталс» Питер Лавиолетт заявил, что российский нападающий попадет в состав на матч против «Анахайма» в регулярном сезоне НХЛ. Энтони Манта будет помещен в список травмированных.

Напомним, Михаил Овечкин, отец Александра, ушел из жизни 15 февраля. Александр пропустил игры «Вашингтона» с «Каролиной» (2:3, 1:4), «Флоридой» (3:6) и «Детройтом» (1:3). 

Матч «Вашингтон» – «Анахайм» состоится 24 февраля и начнется в 03:00 по московскому времени. 

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8 комментариев

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Константин Алабин
Впереди много работы, успехов!
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dosatuy
Грустно то, что команда не выиграла без Ови Ни одной игры. Плохой результат.
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йозе марино
удачи Ови
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Mebius
Самый четкий соперник, чтобы взбодриться, жги
0
-2
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Bombanero
Сане удачи! Пусть любимая игра поможет быстрее прийти в норму
+2
-3
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Ферзь на р1
Давай Саня дерзай, тебя не хватало! Победы Вашикам, сейчас нужны очень чтоб быть в ПО, там уже в тыл дышат плотно
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Jet 89
Успехов!
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Tsamourlidis_mufc
Возможно, сморожу бред, но теперь мне кажется, что мотивации побить рекорд будет еще больше. Пусть эта огромнейшая потеря придаст Ове сил и выведет его ментальную составляющую на предел физических возможностей.
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