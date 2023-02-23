Лавиолетт об Овечкине: «Его отсутствие ощущалось. Он капитан команды, наш лучший снайпер. Он помогает во многих областях»
Главный тренер «Вашингтона» высказался о возвращении Александра Овечкина в команду.
24 февраля нападающий проведет первый матч после смерти отца – против «Анахайма».
«Кажется, он был в хорошем расположении духа, учитывая то, что произошло в его жизни. Тот факт, что он захотел приехать сразу после перелета и таможенного досмотра, чтобы выйти на лед и быть рядом со своими партнерами по команде, говорит о том, что его разум готов к работе.
Он капитан команды, он наш лучший снайпер. Он помогает во множестве различных областей: в нападении, силовой игре, лидерстве, физике.
Его отсутствие ощущалось. Мы так часто бываем рядом друг с другом, что стали настоящей семьей. Это не такая семья. Но когда ты ежедневно проводишь столько времени с людьми, в этом есть утешение», – сказал Питер Лавиолетт.
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