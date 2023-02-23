Ротенберг об игре Мичкова против СКА: «Чем сложнее спарринг, тем легче в бою. Пример – как Хабиб готовился к бою с Конором»

высказался об игре против .

Нападающий « », арендованный у петербургского клуба, отметился результативной передачей в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против красно-синих (5:6 ОТ).

– Поделитесь мнением об игре Матвея Мичкова. Сегодня он выглядел еще более мотивированным, чем обычно.

– Есть мнение по всей команде «Сочи» – они сыграли здорово. Надо отметить всех хоккеистов. А Матвей, как лидер этой команды, проявил свои лучшие качества.

Лучше задать этот вопрос самому Матвею, но с нашей точки зрения вся команда «Сочи» провела отличную игру. Я всегда говорил: «Чем сложнее спарринг, тем легче в бою». Можно только еще раз привести пример, как Хабиб готовился к бою с Макгрегором. Он рассказывал мне, что в каждом раунде против него выходил «новый Макгрегор», который бьет с левой.

«Сочи» был отличным соперником для нас, и мы очень довольны матчем с точки зрения подготовки к плей-офф, – сказал главный тренер СКА.