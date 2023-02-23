Ротенберг об игре Мичкова против СКА: «Чем сложнее спарринг, тем легче в бою. Пример – как Хабиб готовился к бою с Конором»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хабиб Нурмагомедов Сочи Конор Макгрегор Матвей Мичков Хоккей

Роман Ротенберг высказался об игре Матвея Мичкова против СКА.

Нападающий «Сочи», арендованный у петербургского клуба, отметился результативной передачей в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против красно-синих (5:6 ОТ).

– Поделитесь мнением об игре Матвея Мичкова. Сегодня он выглядел еще более мотивированным, чем обычно.

– Есть мнение по всей команде «Сочи» – они сыграли здорово. Надо отметить всех хоккеистов. А Матвей, как лидер этой команды, проявил свои лучшие качества.

Лучше задать этот вопрос самому Матвею, но с нашей точки зрения вся команда «Сочи» провела отличную игру. Я всегда говорил: «Чем сложнее спарринг, тем легче в бою». Можно только еще раз привести пример, как Хабиб готовился к бою с Макгрегором. Он рассказывал мне, что в каждом раунде против него выходил «новый Макгрегор», который бьет с левой.

«Сочи» был отличным соперником для нас, и мы очень довольны матчем с точки зрения подготовки к плей-офф, – сказал главный тренер СКА.

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6 комментариев

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Kanan Jarrus
Ответ Кеша
Просто идиотское сравнение . Страшно , что такие сравнения приходят в голову хоккейному тренеру .
в чем идиотское? привел в пример успех великого бойца
+1
-1
0
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Кеша
Просто идиотское сравнение . Страшно , что такие сравнения приходят в голову хоккейному тренеру .
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fedorbazaykin
Поди уже 800 боёв посмотрел, что так хорошо разбирается
+2
-1
+1
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fedorbazaykin
Теперь он не Йозе Марино, а Кас Д’Амато
+2
-1
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Spirt Ru
Великий Суворов цитировал великого же Ротеберга -"тяжело в учении,легко в бою".
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
J-12
🤦‍♂️🤦‍♂️
+12
-1
+11
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