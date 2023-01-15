Яшкин – 3-й игрок в истории КХЛ с 30+ голами в трех и более регулярных чемпионатах

Теги СКА Сергей Мозякин Найджел Доус видео КХЛ Дмитрий Яшкин Хоккей

Дмитрий Яшкин забил 30-й гол в сезоне КХЛ.

Нападающий СКА отметился заброшенной шайбой в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Амура» (3:1).

Чешский форвард стал третьим игроком в истории лиги, который забивал 30+ голов в трех и более регулярных чемпионатах.

Сезоны с 30 и более голами:

1. Сергей Мозякин – 5;

2. Найджел Доус – 4;

3. Дмитрий Яшкин – 3.

Яшкин набрал 45 (30+15) очков в 51 матче текущего регулярного чемпионата.

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2 комментария

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SCHENN
Как всё худо)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex9999995
Ничтожно малое количество хоккеистов с такими показателями в КХЛ!
+6
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+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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