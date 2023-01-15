Яшкин – 3-й игрок в истории КХЛ с 30+ голами в трех и более регулярных чемпионатах
Дмитрий Яшкин забил 30-й гол в сезоне КХЛ.
Нападающий СКА отметился заброшенной шайбой в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Амура» (3:1).
Чешский форвард стал третьим игроком в истории лиги, который забивал 30+ голов в трех и более регулярных чемпионатах.
Сезоны с 30 и более голами:
1. Сергей Мозякин – 5;
2. Найджел Доус – 4;
3. Дмитрий Яшкин – 3.
Яшкин набрал 45 (30+15) очков в 51 матче текущего регулярного чемпионата.
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