Яшкин – 3-й игрок в истории КХЛ с 30+ голами в трех и более регулярных чемпионатах

Дмитрий Яшкин забил 30-й гол в сезоне .

Нападающий СКА отметился заброшенной шайбой в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Амура» (3:1).

Чешский форвард стал третьим игроком в истории лиги, который забивал 30+ голов в трех и более регулярных чемпионатах.

Сезоны с 30 и более голами:

1. – 5;

2. – 4;

3. – 3.

Яшкин набрал 45 (30+15) очков в 51 матче текущего регулярного чемпионата.