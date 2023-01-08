Роман Ротенберг: «Прохоркин не играл почти год. Нужно благодарить бога, что он вернулся. Коля обладает качествами, которых нет у многих хоккеистов»

оценил игру в матче против « » (6:3).

Это была первая игра нападающего в нынешнем сезоне. Он не играл с 30 марта 2022 года.

– Николай Прохоркин наконец-то в строю. Как оцените его игру сегодня?

– Он год не играл. Рады, что Коля вернулся. Понятно, что ему очень тяжело – сезон для него начался только сегодня. Мы находимся в такой ситуации, когда всем надо добавлять, Коле в том числе. Рады, что ребята возвращаются: Фальковский сыграл после долгого перерыва. Еще есть много ребят в лазарете – ждем их.

Прохоркина мы очень хорошо знаем, выигрывали с ним Кубок Гагарина и Олимпиаду. Очень рады, что Коля опять с нами, но, в это же время, впереди много работы, чтобы вывести Прохоркина на его прежний уровень. Сегодняшняя игра показала, что он обладает качествами, которых нет у многих других хоккеистов. Прохоркин может сыграть ярко и дисциплинированно. Сегодня он выходил короткими сменами. Посмотрим, как он восстановится.

Конечно, Коля будет играть – только через матчи он может войти в тонус, который нам необходим. Прохоркин сегодня внес такой же вклад в победу, как и вся остальная команда. Мы этому рады, но есть над чем работать.

– В составе СКА появилась потенциально самая мощная тройка в лиге – Яшкин – Прохоркин – Гусев. Так сошлись звезды, или изначально держали в голове такой план?

– Конечно, я держал в голове такой план, когда мы возвращали Колю. Он играл с Гусевым и Кучеровым еще в МХЛ. Эти связи никуда не пропадают. Прохоркин прекрасно знает, как играть с . Сегодня так сложилась ситуация, что надо было поменять звенья и вытащить игру. Мы попробовали это сочетание – благодарен ребятам за это. Хорошее звено – учтем это на будущее.

Посмотрим, как Коля восстановится. Сейчас без эйфории, это только первая игра. Это очень тяжелая история – Прохоркин не играл почти год. Нужно благодарить бога, что он вернулся, что он играет в хоккей. Дальше наша работа – восстановить его, чтобы он играл все лучше и лучше.

У этой тройки очень серьезный потенциал, мы на всех рассчитываем, но хоккей – это командная игра. Все четыре звена сегодня отработали единым целым – как мотор, в высоком темпе. Нам нужны все игроки, отдельно выделять никого не будем, – сказал главный тренер .