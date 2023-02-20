СКА выиграл 28 из 33 домашних матчей в чемпионате КХЛ и побил рекорд ЦСКА

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СКА установил рекорд по числу побед в Фонбет Чемпионате КХЛ на своей площадке.

Команда Романа Ротенберга обыграла «Трактор» (4:1) – это ее 28-я победа за 33 домашние игры.

Ранее лучший результат в регулярке был у ЦСКА – 27 побед за 31 матч на своей арене в сезоне-2018/19.

24 победы в основное время – еще один рекорд, установленный СКА. Прежде по 23 раза дома в чемпионате выигрывали «Локомотив» (за 30 матчей в сезоне-2015/16), СКА и ЦСКА (оба клуба – за 30 матчей в сезоне-2016/17).

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