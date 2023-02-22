Плющев о том, хватит ли Ротенбергу опыта в плей-офф: «Он же просмотрел 800 матчей. Но ему будет непросто, это однозначно»
Владимир Плющев поделился мыслями о перспективах СКА в плей-офф.
– СКА уверенно лидирует на Западе. Но хватит ли опыта Ротенбергу в плей-офф?
– Ну что я могу сказать? Ротенберг же просмотрел 800 матчей. Сейчас, наверное, приобрел еще опыт. Но то, что ему будет непросто в плей-офф, это однозначно.
Думаю, к нынешней игре СКА уже многие в лиге привыкли. Я бы на Западе поставил на ЦСКА, – сказал бывший главный тренер сборной России.
Ротенберг о фразе про 800 матчей: «Ну это же правда. Я смотрел в течение 10 лет, сидел на трибуне, был с командой. Это подготовка»
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