Плющев о том, хватит ли Ротенбергу опыта в плей-офф: «Он же просмотрел 800 матчей. Но ему будет непросто, это однозначно»

Теги ЦСКА СКА Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Владимир Плющев поделился мыслями о перспективах СКА в плей-офф.

– СКА уверенно лидирует на Западе. Но хватит ли опыта Ротенбергу в плей-офф?

– Ну что я могу сказать? Ротенберг же просмотрел 800 матчей. Сейчас, наверное, приобрел еще опыт. Но то, что ему будет непросто в плей-офф, это однозначно.

Думаю, к нынешней игре СКА уже многие в лиге привыкли. Я бы на Западе поставил на ЦСКА, – сказал бывший главный тренер сборной России.

Ротенберг о фразе про 800 матчей: «Ну это же правда. Я смотрел в течение 10 лет, сидел на трибуне, был с командой. Это подготовка»

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6 комментариев

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йозе марино
даже дед тролит ске и их тренеришку)
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KSA1985
Ответ alex1382
я посмотрел более 1000 матчей. Могу я себя считать тренером?
Если только международного уровня. Вы на голову переросли этих талантов
+8
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+8
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alex1382
я посмотрел более 1000 матчей. Могу я себя считать тренером?
+3
0
+3
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Lanc
Многое зависит от того, на каком телевизоре он просмотрел, на канадском или китайском, там разные системы.
+10
-1
+9
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KSA1985
Владимир, как бы вам не аукнулось, за упоминание о 800 матчах. Но отлично подковырнул Ротенберга, учитывая то, что это заголовок на спортсру , а не коментарий
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+6
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Косолапый не Мишка
Тут вопрос, сколько матчей Play off он посмотрел, ведь там другой хоккей, это вам не регулярка
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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