Тамбиев о выходе «Адмирала» в плей-офф: «Мне этого мало. Клуб ни разу не проходил первый раунд, у меня высокая мотивация»

Леонид Тамбиев высказался о том, что «Адмирал» вышел в плей-офф.

– Это первая пресс-конференция, где известно, что мы вышли в плей-офф. Ваша фраза: «Сегодня поулыбаемся – завтра в работу» стала крылатой. Вопрос такой: когда вы и команда будете улыбаться? После завершения выступления «Адмирала» в этом чемпионате или после регулярного чемпионата? Задача ведь была выйти в плей-офф.

– Мне этого мало, я им сказал. Я перед началом сезона сказал, что «Адмирал» будет играть в плей-офф, мало кто верил, все посмеялись. Но мы же собрались здесь, чтобы играть в плей-офф.

Мне сейчас самое главное, чтобы все ребята вернулись в строй, чтобы была глубина состава, ротация правильная.

Ну, попали и что? Сядем в кружок и порадуемся все вместе? Я для себя уже много что пересмотрел. Будем биться, будем сражаться, будем играть. По-моему, «Адмирал» ни разу не проходил еще первый раунд, значит, у меня мотивация спортивная высокая и у ребят тоже.

Сказать, что у меня задача выиграть Кубок Гагарина – подумают, что я идиот. Надо хотя бы пройти первый раунд, сделать какое-то достижение, – сказал главный тренер «Адмирала».