«Адмирал» вышел в плей-офф КХЛ впервые с 2017 года

Теги КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

«Адмирал» гарантировал себе место в плей-офф Кубка Гагарина.

Это стало известно после победы СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:1). 

«Адмирал» стал седьмым клубом Востока, оформившим выход в плей-офф. Это первое участие команды из Владивостока в Кубке Гагарина с 2017 года.

На данный момент известны 14 из 16 участников Кубка Гагарина-2023: СКА, «Локомотив», ЦСКА, «Торпедо», «Динамо», «Витязь», «Северсталь», «Ак Барс», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев» и «Адмирал».

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3 комментария

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srs
Как бы ничего против не имеется тому, чтобы эти команды провели свои 4 игры ПО для галочки, но Моряки и Сева это больше про то, что конкуренты были плохи, а не они хороши.
Хотя, там где безнаказанно проходит откровенно бессовестное ватокатание на дистанции от того же Ак Барса это наверное нормальное явление. И далеко не факт, что они заслужили участие в ПО меньше
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-2
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Юрий_КБ
Вперёд Адмирал! ⚓️⚓️⚓️💪🏻💪🏻💪🏻
+2
-1
+1
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Rio de Janeiro
Владивосток мой любимый город России наряду с Питером и Севастополем поэтому рад за местных болел)
+6
-2
+4
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