«Адмирал» вышел в плей-офф КХЛ впервые с 2017 года

« » гарантировал себе место в плей-офф Кубка Гагарина.

Это стало известно после победы СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:1).

«Адмирал» стал седьмым клубом Востока, оформившим выход в плей-офф. Это первое участие команды из Владивостока в Кубке Гагарина с 2017 года.

На данный момент известны 14 из 16 участников Кубка Гагарина-2023: СКА, «Локомотив», ЦСКА, «Торпедо», «Динамо», «Витязь», «Северсталь», «Ак Барс», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев» и «Адмирал».