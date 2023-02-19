«Адмирал» вышел в плей-офф КХЛ впервые с 2017 года
«Адмирал» гарантировал себе место в плей-офф Кубка Гагарина.
Это стало известно после победы СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:1).
«Адмирал» стал седьмым клубом Востока, оформившим выход в плей-офф. Это первое участие команды из Владивостока в Кубке Гагарина с 2017 года.
На данный момент известны 14 из 16 участников Кубка Гагарина-2023: СКА, «Локомотив», ЦСКА, «Торпедо», «Динамо», «Витязь», «Северсталь», «Ак Барс», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев» и «Адмирал».
Хотя, там где безнаказанно проходит откровенно бессовестное ватокатание на дистанции от того же Ак Барса это наверное нормальное явление. И далеко не факт, что они заслужили участие в ПО меньше