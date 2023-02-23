Епанчинцев после 0:2 от «Адмирала»: «Мне не в чем упрекнуть команду, старались в силу своих возможностей»

Вадим Епанчинцев подвел итоги матча с «Адмиралом» (0:2).

«Амур» потерял шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина.

«Перед этой игрой был какой-то шанс. Мне не в чем упрекнуть команду, команда старалась в силу своих возможностей. Сегодня мы шанс потеряли. Но не потеряли честь.

Перед своими болельщиками хочется выиграть следующий матч, дерби. Сегодня – ноль забитых, сложно выигрывать такие матчи. Хотя моменты были, но вратарь соперника хорошо сыграл, держал команду в игре.

Движение и самоотдача были, играли в хоккей, создавали моменты. Но большинство и реализация сегодня не сработали», – сказал главный тренер «Амура».