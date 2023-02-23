Тамбиев о 2:0 с «Амуром»: «Перед плей-офф был рад увидеть, что ребята хотят блокировать броски. Доволен командным духом»

прокомментировал победу в матче против « » (2:0).

«Напряженный матч, как и все игры дальневосточного дерби. Очень важно было забить первыми. Мы забили и дальше играли по счету.

Были ошибки, но ребята компенсировали их сумасшедшей самоотдачей, самопожертвованием. Перед плей-офф я был рад увидеть, что ребята хотят блокировать броски. Есть время что-то подправить перед плей-офф. Но я доволен командным духом.

Игра в большинстве? Одна диагональ проходит, вторая, но нет завершающих бросков. Химия была, шайба ходила, но нам не хватает того, чтобы поставить точку в большинстве. Еще немного времени есть на то, чтобы направить ребят в правильное русло. Москва не сразу строилась.

Успеем ли к финалу? Если мы там будем, большинство уже само собой будет работать (смеется). С кем хочется играть в плей-офф? Хорошо, что мы здесь, мы в плей-офф, что сезон не закончился. Понимаю, что аппетит приходит во время игры, но будет соперник – будем анализировать, будем думать.

Дадим ли отдых лидерам? Посмотрим. Я вообще слово «отдых» не люблю, оно несправедливо по отношению к другим ребятам» – сказал главный тренер « ».