Зыков вернется в состав СКА на матч с «Сочи» 23 февраля («СЭ»)

Теги СКА травмы КХЛ Валентин Зыков Сочи Хоккей

Валентин Зыков вернется в состав СКА на матч с «Сочи» 23 февраля.

3 февраля форвард получил тяжелую травму после столкновения с форвардом «Ак Барса» Александром Радуловым. Форвард потерял верхний ряд зубов. 

6 февраля главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Зыков мог завершить карьеру. У него сотрясение мозга, перелом носовых пазух, сломана верхняя челюсть».

20 февраля тренер сообщил, что команда ожидает скорого возвращения Зыкова в состав. 

27-летний игрок провел за СКА 53 матча в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 24 (8+16) очка.

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб

1 комментарий

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Дмитрий9779
Хорошая новость,рад за Валентина,что сравнительно быстро от травмы отдел.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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