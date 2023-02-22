Зыков вернется в состав СКА на матч с «Сочи» 23 февраля («СЭ»)

вернется в состав СКА на матч с « » 23 февраля.

3 февраля форвард получил тяжелую травму после столкновения с форвардом «Ак Барса» Александром Радуловым. Форвард потерял верхний ряд зубов.

6 февраля главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Зыков мог завершить карьеру. У него сотрясение мозга, перелом носовых пазух, сломана верхняя челюсть».

20 февраля тренер сообщил, что команда ожидает скорого возвращения Зыкова в состав.

27-летний игрок провел за СКА 53 матча в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 24 (8+16) очка.

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб