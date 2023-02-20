Вратарь «Амура» Аликин играл на уколах против «Ак Барса». Он пропустил 11 предыдущих матчей из-за травмы паха («Матч ТВ»)
Вратарь «Амура» Евгений Аликин пропустил 11 матчей из-за травмы паха.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Голкипер не играл с 25 января по 19 февраля.
По данным телеканала, сейчас он вновь испытывает проблемы со здоровьем. Сообщается, что Аликин играл на уколах против «Ак Барса» (0:4).
В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ вратарь провел 39 игр, отражая в среднем 93,7% бросков при коэффициенте надежности 2,03.
Контракт 28-летнего игрока с «Амуром» рассчитан до 30 апреля. Он может стать неограниченно свободным агентом.
Клуб в данный момент занимает 9-е место в таблице Восточной конференции.
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