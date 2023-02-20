Вратарь «Амура» Аликин играл на уколах против «Ак Барса». Он пропустил 11 предыдущих матчей из-за травмы паха («Матч ТВ»)

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Вратарь «Амура» Евгений Аликин пропустил 11 матчей из-за травмы паха.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Голкипер не играл с 25 января по 19 февраля.

По данным телеканала, сейчас он вновь испытывает проблемы со здоровьем. Сообщается, что Аликин играл на уколах против «Ак Барса» (0:4). 

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ вратарь провел 39 игр, отражая в среднем 93,7% бросков при коэффициенте надежности 2,03.

Контракт 28-летнего игрока с «Амуром» рассчитан до 30 апреля. Он может стать неограниченно свободным агентом.

Клуб в данный момент занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. 

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1 комментарий

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мик джагер
И какой смысл был??? ещё больше усугублять травму??? Покалечить хотели человека???? Чтобы никто не позарился на него????
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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