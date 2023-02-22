Ротенберг о 7:2 с «Куньлунем»: «Хорошо подготовились. Держали в голове мысли о плей-офф»

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Роман Ротенберг оценил победу СКА над «Куньлунем» (7:2).

– Боевая игра. Хорошо подготовились. Ребята – молодцы, выполнили установку. Отработали на команду. Держали в голове мысли о плей-офф.

Важная победа перед нашими болельщиками – завершили домашнюю часть регулярного чемпионата победой. Хотим поблагодарить нашей игрой всех за доверие, за поддержку, которую нам оказывали дома.

В этом чемпионате мы установили рекорд по числу побед дома. Это дает нам силы на будущее и хорошую уверенность. Но все мысли о плей-офф.

– Насколько сложно настраивать команду на подобные матчи?

– Нет никакой проблемы с настроем, когда мы готовимся к самым важным играм сезона, когда у нас все только начинается. Сейчас идут хорошие матчи, чтобы отшлифовать детали, улучшить тактику и привести команду к общему знаменателю перед плей-офф.

Была встреча с серьезным соперником. «Куньлунь» – хорошая команда, они играют в канадском стиле. Надо отдать им должное. Впереди еще одна игра регулярки, и для нас самый важный матч – следующий.

Не смотрим в таблицу, а смотрим на свою игру – что мы можем усилить, чтобы у нас не было слабых мест. А у соперника такие слабые места ищем. Играем на своих сильных сторонах, улучшаем их. Убираем ошибки и брак, оттачиваем мастерство, – сказал главный тренер СКА.

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1 комментарий

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Голуби в траве
В канадском стиле...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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