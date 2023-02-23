Гендиректор «Амура» поздравил с Днем защитника Отечества: «Хочу пожелать всего наилучшего военнослужащим, которые несут службу в зоне СВО. Вы для нас герои!»

Теги Амур болельщики Хоккей

Гендиректор «Амура» Роман Крамарь поздравил болельщиков с Днем защитника Отечества.

«Приветствую всех! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

В наше время этот праздник приобрел особый смысл. Поэтому хочу искренне поблагодарить и пожелать всего наилучшего нашим военнослужащим, добровольцам и мобилизованным гражданам, которые несут службу в зоне проведения СВО. Всем тем, благодаря кому наша Родина остается сильной и самостоятельной. Вы все для нас герои!

Также огромное спасибо тем, кто защищает интересы страны в тылу и на «гражданке». С 23 февраля!» – написал гендиректор клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

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