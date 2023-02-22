«Адмирал» представил зеленую форму с элементами милитари. Клуб сыграет в ней с «Амуром» 23 февраля
«Адмирал» представил зеленую форму с элементами милитари к 23 февраля.
«Ко Дню защитника Отечества хоккейный клуб «Адмирал» подготовил альтернативный вариант домашней формы, в котором команда сыграет 23 февраля с хабаровским «Амуром».
Форма выполнена в зеленом цвете с элементами милитари. Особым шрифтом нанесены цифры и фамилии игроков. Логотипы КХЛ и «Адмирала», а также герб Приморского края адаптированы под общий цветовой стиль.
На спине вышивкой нанесены координаты города Владивосток.
Игровые свитеры, в которых хоккеисты проведут встречу, будут подписаны игроками и выставлены на продажу», – говорится в телеграм-канале «Адмирала».
Фото: телеграм-канал «Адмирала».
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