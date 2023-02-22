«Адмирал» представил зеленую форму с элементами милитари. Клуб сыграет в ней с «Амуром» 23 февраля

« » представил зеленую форму с элементами милитари к 23 февраля.

«Ко Дню защитника Отечества хоккейный клуб «Адмирал» подготовил альтернативный вариант домашней формы, в котором команда сыграет 23 февраля с хабаровским «Амуром».

Форма выполнена в зеленом цвете с элементами милитари. Особым шрифтом нанесены цифры и фамилии игроков. Логотипы КХЛ и «Адмирала», а также герб Приморского края адаптированы под общий цветовой стиль.

На спине вышивкой нанесены координаты города Владивосток.

Игровые свитеры, в которых хоккеисты проведут встречу, будут подписаны игроками и выставлены на продажу», – говорится в телеграм-канале «Адмирала».

Фото: телеграм-канал «Адмирала».