«Адмирал» представил зеленую форму с элементами милитари. Клуб сыграет в ней с «Амуром» 23 февраля

Теги КХЛ игровая форма Адмирал стиль Хоккей

«Адмирал» представил зеленую форму с элементами милитари к 23 февраля.

«Ко Дню защитника Отечества хоккейный клуб «Адмирал» подготовил альтернативный вариант домашней формы, в котором команда сыграет 23 февраля с хабаровским «Амуром».

Форма выполнена в зеленом цвете с элементами милитари. Особым шрифтом нанесены цифры и фамилии игроков. Логотипы КХЛ и «Адмирала», а также герб Приморского края адаптированы под общий цветовой стиль.

На спине вышивкой нанесены координаты города Владивосток.

Игровые свитеры, в которых хоккеисты проведут встречу, будут подписаны игроками и выставлены на продажу», – говорится в телеграм-канале «Адмирала». 

Фото: телеграм-канал «Адмирала». 

2 комментария

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ЧакЧак
будем смотреть позорный слив от адмирала
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hett
молодцы, креативно
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