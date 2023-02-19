Андрей Коваленко о проблеме «Спартака»: «Даже сборной «Легенд» нужен лидер и организатор. Роль руководства просто огромная, здесь главный резерв»

считает, что « » нужен лидер в руководстве.

– В свое время, как армеец Москвы, прошел через главные дерби страны – против «Спартака» и «Динамо». Поэтому огорчился, что после поражения от «Северстали» выбыл из кубковой гонки прославленный «Спартак».

Еще осенью, когда «Спартак» убрал прославленного защитника Бориса Миронова, говорил о том, что причины кризиса красно-белых совсем не в тренерской позиции. Но тогда пресса вознесла до небес нового тренера, который на свежих эмоциях дал результат, а потом команда упала еще ниже.

Мы видим такой интригующий сезон и очень жаль, что «Спартак» не смог соответствовать общему настроению.

– В чем главная проблема красно-белых?

– Поймите, даже сборной «Легенд» нужен лидер и организатор, которым является Вячеслав Фетисов. Что уж говорить о постоянно играющем профессиональном клубе, где роль руководства просто огромная. На мой взгляд, именно здесь нужно искать главный резерв.

– С Борисом Мироновым вы вместе играли в сборной России и в «Эдмонтоне», обсуждали его увольнение?

– Мы и сейчас с Борисом в одной команде, в феврале с «Легендами» играли на открытии новой арены в Новокузнецке, теперь летим на Байкал. Любому профессионалу понятно, где болевые точки «Спартака». Борис выбрал путь тренера, ему, несмотря на все моменты, многое удалось в «Спартаке». Не сомневаюсь, что его карьера продолжится на высокой ноте, – сказал олимпийский чемпион.