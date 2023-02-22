Заварухин про 1:3 от «Салавата»: «Игра оставила двоякое впечатление. Ключевой был второй период, где команде не хватало движения»

высказался после матча против « » (1:3).

«Игра оставила двоякое впечатление, хороший третий период, были неплохие моменты. В начале матча было два шанса в большинстве, здорово сыграл соперник. Ключевой был второй период, где не хватало движения команде.

Что не получалось два периода? Быстро соперник накатывался, спаренный отбор, нападающие не могли найти в борьбе передачу. Ну и если бы забили первыми, было бы немножко по-другому», – сказал главный тренер « ».