Заварухин про 1:3 от «Салавата»: «Игра оставила двоякое впечатление. Ключевой был второй период, где команде не хватало движения»

Теги Салават Юлаев Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин высказался после матча против «Салавата Юлаева» (1:3).

«Игра оставила двоякое впечатление, хороший третий период, были неплохие моменты. В начале матча было два шанса в большинстве, здорово сыграл соперник. Ключевой был второй период, где не хватало движения команде. 

Что не получалось два периода? Быстро соперник накатывался, спаренный отбор, нападающие не могли найти в борьбе передачу. Ну и если бы забили первыми, было бы немножко по-другому», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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1 комментарий

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Олег
Юлаевцы красавцы.
Авто в гараж.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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