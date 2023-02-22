Плющев об «Ак Барсе»: «Билялетдинов привнес спокойствие в команду, что отразилось и на площадке. Играют без всякой истерики»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Автомобилист Зинэтула Билялетдинов Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Плющев высказался об игре «Ак Барса» под руководством Зинэтулы Билялетдинова.

– Сейчас все говорят, что «Ак Барс» за короткое время превратился из главного разочарования Востока КХЛ в фаворита на место в финале Кубка Гагарина. Согласны с такой трактовкой?

– Я соглашусь с данным мнением. «Ак Барс» выправил свое турнирное положение за счет схемы и методики Зинэтулы Билялетдинова. Многие говорят, мол, не зрелищный хоккей. Но дело не в этом. Казанцам надо было выправлять ситуацию, что и сделано.

И сейчас «Ак Барс» достаточно солидно играет. Лучше всех прочих претендентов, о которых говорили перед сезоном. Лихорадит «Автомобилист», «Магнитка» очень неровно выступает, и «Салават», и «Авангард». На фоне них «Ак Барс» выглядит стабильно. А стабильность – признак мастерства.

– Вы упомянули клише про незрелищный хоккей, но ведь «Ак Барс» в последних матчах забрасывает много шайб?

– У «Ак Барса» хороший ведь подбор игроков? Я бы сказал, на Востоке – один из сильнейших. В начале сезона от них ждали гораздо большего. Но не складывалось – сейчас сложилось.

Вопрос в другом: Билялетдинов привнес спокойствие в команду, что отразилось и на площадке. Играют без всякой истерики. И хоккеисты делают свое дело – то, что они, в принципе, должны были показывать и раньше. Но на старте сезона их творчески лихорадило – то одних, то других. А сейчас все наладилось, поскольку есть рулевой, который определяет, что, кого и как.

Ну и, наверное, спорить или качать свои права с Билялетдиновым бесполезно, – сказал бывший главный тренер сборной России, смеясь.

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