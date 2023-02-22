Плющев об «Ак Барсе»: «Билялетдинов привнес спокойствие в команду, что отразилось и на площадке. Играют без всякой истерики»

высказался об игре «Ак Барса» под руководством .

– Сейчас все говорят, что «Ак Барс» за короткое время превратился из главного разочарования Востока КХЛ в фаворита на место в финале Кубка Гагарина. Согласны с такой трактовкой?

– Я соглашусь с данным мнением. «Ак Барс» выправил свое турнирное положение за счет схемы и методики Зинэтулы Билялетдинова. Многие говорят, мол, не зрелищный хоккей. Но дело не в этом. Казанцам надо было выправлять ситуацию, что и сделано.

И сейчас «Ак Барс» достаточно солидно играет. Лучше всех прочих претендентов, о которых говорили перед сезоном. Лихорадит «Автомобилист», «Магнитка» очень неровно выступает, и « », и « ». На фоне них « » выглядит стабильно. А стабильность – признак мастерства.

– Вы упомянули клише про незрелищный хоккей, но ведь «Ак Барс» в последних матчах забрасывает много шайб?

– У «Ак Барса» хороший ведь подбор игроков? Я бы сказал, на Востоке – один из сильнейших. В начале сезона от них ждали гораздо большего. Но не складывалось – сейчас сложилось.

Вопрос в другом: Билялетдинов привнес спокойствие в команду, что отразилось и на площадке. Играют без всякой истерики. И хоккеисты делают свое дело – то, что они, в принципе, должны были показывать и раньше. Но на старте сезона их творчески лихорадило – то одних, то других. А сейчас все наладилось, поскольку есть рулевой, который определяет, что, кого и как.

Ну и, наверное, спорить или качать свои права с Билялетдиновым бесполезно, – сказал бывший главный тренер сборной России, смеясь.