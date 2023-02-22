Козлов о 3:1 с «Автомобилистом»: «Хорошая репетиция перед плей-офф. Ребята прессинговали, в третьем периоде поймали на себя много бросков»

Теги Салават Юлаев Автомобилист болельщики Виктор Козлов КХЛ Илья Ежов Хоккей

Виктор Козлов высказался после матча с «Автомобилистом» (3:1).

– Хочу поблагодарить наших болельщиков и фан-сектор. Арена была заполнена, но наши фанаты нашли возможность приехать и поддержать команду. Их было слышно.

Ребята – молодцы, хорошо прессинговали, давили. В третьем периоде много поймали на себя бросков, когда «Автомобилист» начал давить. Илья Ежов отлично сработал на последнем рубеже. Эта игра – хорошая репетиция перед плей-офф.

– Есть воодушевление перед плей-офф после четырех побед над «Автомобилистом» в четырех матчах?

– Регулярный чемпионат и плей-офф – это разные игры. Игроки «Автомобилиста» могут наказать за любую ошибку. Там большие мастера. Я бы не стал сравнивать регулярный чемпионат и плей-офф.

– Не казалось, что с такой поддержкой играли будто дома?

– Казалось. В Екатеринбурге всегда хорошо поддерживают «Автомобилист», но нас очень воодушевило, как сегодня болели за нас. Для ребят это очень важный аспект. Спасибо, что приехали и поддержали нас.

– Почему почти весь третий период вы провели в обороне?

– У них хорошая команда, они пошли отыгрываться. Забили в начале третьего периода, почувствовали кровь, стали прессинговать. Но я доволен, как мы сыграли в обороне в эти моменты.

– Почему сегодня у соперника не было удалений, были не так активны?

– Ребята делали все возможное. Они лезли на ворота, давили. Если будем так же играть, удаления у соперника придут.

– Есть опасения, что первое звено не забивает?

– Выигрывает и проигрывает команда. Если не забивает первое звено, значит, другие должны взять на себя роль лидеров. Это команда, одно целое, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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4 комментария

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Раян Ханмурзин
Игра оставила двоякие чувства,хотелось бы ,чтоб игра проходила все три периода в одном ключе,а не так ,что 2 периода давим и в третьем подсаживается,это в плей-офф сыграет злую шутку,охота чтоб ,если давят то давили до конца
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Виталий Желтоусов
авто крайне нестабилен! куда делся тот отрыв которым он располагал до нового года???!!!
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Азат Султанов
Ответ IVAN-67
Ахренеть Салават аж на четвёртом месте. Как долго я не смотрел хоккей. Не на шестом , не на восьмом , а на четвёртом. Может уже в кхл изменения произошли? . Помню с шестого рвал всех , а теперь без финнов с четвёртого точно в первых рядах будет(((
А теперь грусти(
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IVAN-67
Ахренеть Салават аж на четвёртом месте. Как долго я не смотрел хоккей. Не на шестом , не на восьмом , а на четвёртом. Может уже в кхл изменения произошли? . Помню с шестого рвал всех , а теперь без финнов с четвёртого точно в первых рядах будет(((
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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