Андрей Мартемьянов: «Волнуют невынужденные удаления, ночами не сплю. Что только не пробовал – бесполезно. Это не звоночек, а колокол перед плей-офф»

прокомментировал победу в матче против « » (4:2).

«Играли с хорошим соперником. Несмотря на то, что «Барыс» не попадает в плей-офф, это классная команда. Мы же начали собранно, играли четко по заданию, повели со счетом 3:0 и встали.

Второй период, наверное, худший за этот сезон по выполнению игрового задания. В третьем периоде добавили 50% от выполнения задания и забросили четвертую шайбу на контратаке, как и просили.

У меня было дежавю матча с «Амуром», хотя мы предупреждали наших игроков. Причина – расслабленность.

Очень меня волнует состояние команды и удаления. Ночами не сплю, думаю. Что только не пробовал – бесполезно. Удаления невынужденные. Это не звоночек, а колокол перед плей-офф. Осталось меньше недели, а мы такое вытворяем! Мне важно содержание игры. Результат предстоящих матчей важен, но дисциплина игровая важна больше», – сказал главный тренер « ».

«Сибирь» – удивительное явление в КХЛ. Тренер с простыми схемами раскрывает игроков