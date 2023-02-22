Шалдыбин об игре в АХЛ в 1990-е: «Было странно, когда после тренировки ребята ехали в стрип-клуб на обед. Это перерастало в дикие тусовки»

Евгений Шалдыбин рассказал о том, что его удивило в в 1990-е годы.

– Вы играли в « » с голкипером . В свое время его регулярно забирали из омских вытрезвителей.

– Да, там можно много историй рассказать. Для меня было странно, когда после тренировки, которая заканчивалась в 13.00, ребята сразу же ехали в стрип-клуб. Причем там не было сразу какой-то безумной пьянки. Люди ездили туда на обед, чисто покушать.

– Неплохой бизнес-ланч.

– И всегда начинали с простого обеда, а дальше все перерастало в какие-то дикие тусовки. Такое точно было. Не буду скрывать: Грэм - очень странный и своеобразный парень.

– С вами же еще играли два головореза – Кевин Сойер и Андре Руа.

– Если ты выходишь с ними на лед, то это два страшных человека. Если собрался драться с ними, то можно карьеру закончить. Но в жизни они абсолютно другие.

Сойер так вообще был душкой, как и многие тафгаи. Он одинаково относился и к канадцам, и к американцам, и к россиянам, и к европейцам. Абсолютно всегда всем помогал и шел навстречу. По нему даже и не скажешь, что, надевая хоккейную форму, человек на льду мог просто изувечить другого. Даже сейчас подписан на него в соцсетях и вижу, насколько он классный семьянин.

Руа был более взрывной. Это можно было понять даже по отношению в раздевалке. Постоянно шутил. Он ведь канадский француз, а это вообще отдельная история - это не просто канадец. Никогда не знал, что у него в голове происходило, – рассказал тренер « ».