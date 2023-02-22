У новой арены «Сибири» нет ряда документов, необходимых для запуска в эксплуатацию («Матч ТВ»)

У новой арены «Сибири» пока нет всех государственных технических документов для эксплуатации.

Как сообщает «Матч ТВ», когда делегация КХЛ прилетела в Новосибирск, выяснилось, что у объекта отсутствует ряд документов, необходимых для запуска в эксплуатацию. Только после того, как арена пройдет государственную инспекцию, туда может приехать официальная инспекция КХЛ.

Отмечается, что этот процесс занимает значительное время, поэтому шансов, что «Сибирь» начнет плей-офф на новой арене, почти нет.

По данным телеканала, клуб планирует прислать письмо в лигу с обоснованием того, почему использование «Арены-Сибирь» в плей-офф-2023 на данный момент невозможно.

Ожидается, что клуб переедет туда со следующего сезона. При этом есть небольшая вероятность, что «Сибирь» сможет сыграть на арене уже в этом сезоне, если далеко пройдет в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

В настоящее время клуб выступает в Ледовом дворце спорта «Сибирь», вмещающем 6055 зрителей.

Матч команд силовых структур на новой арене в Новосибирске был отменен из-за визита комиссии КХЛ