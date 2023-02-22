У новой арены «Сибири» нет ряда документов, необходимых для запуска в эксплуатацию («Матч ТВ»)

Теги Сибирь КХЛ Ледовый дворец спорта "Сибирь" Арена-Сибирь Матч ТВ Хоккей

У новой арены «Сибири» пока нет всех государственных технических документов для эксплуатации.

Как сообщает «Матч ТВ», когда делегация КХЛ прилетела в Новосибирск, выяснилось, что у объекта отсутствует ряд документов, необходимых для запуска в эксплуатацию. Только после того, как арена пройдет государственную инспекцию, туда может приехать официальная инспекция КХЛ. 

Отмечается, что этот процесс занимает значительное время, поэтому шансов, что «Сибирь» начнет плей-офф на новой арене, почти нет.

По данным телеканала, клуб планирует прислать письмо в лигу с обоснованием того, почему использование «Арены-Сибирь» в плей-офф-2023 на данный момент невозможно.

Ожидается, что клуб переедет туда со следующего сезона. При этом есть небольшая вероятность, что «Сибирь» сможет сыграть на арене уже в этом сезоне, если далеко пройдет в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

В настоящее время клуб выступает в Ледовом дворце спорта «Сибирь», вмещающем 6055 зрителей. 

Матч команд силовых структур на новой арене в Новосибирске был отменен из-за визита комиссии КХЛ

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4 комментария

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rusiks
Ответ Александр Невский
Если нет документов тогда разбирайте арену в Новосибирске.
Невский иди в пень!!!
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rusiks
Да и хорошо. Плей-офф будет в ЛДС нам лучше!!!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Booligan
Всего лишь акта приёмки-передачи нет?
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-1
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Александр Невский
Если нет документов тогда разбирайте арену в Новосибирске.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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