Евгений Шалдыбин: «Два месяца сборов – прошлый век. Постоянные бега, штанги, прыжки через барьеры – это же ужас! Это реально несло травматизм»

Теги Сибирь КХЛ Евгений Шалдыбин Спорт-Экспресс Хоккей

Евгений Шалдыбин поделился мнением о том, нужны ли двухмесячные сборы в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Не так давно тренер «Торпедо» по физподготовке Филипп Арзамасов запустил дискуссию относительного того, что двухмесячные сборы – это прошлый век и фикция, на которой нельзя проехать весь сезон.

– Полностью согласен. За два месяца можно набрать и потерять форму. Те нагрузки, которые давались раньше, – эти постоянные бега, непонятные штанги, прыжки через барьеры, – это же ужас! Это реально несло травматизм! Сейчас все идет к тому, чтобы как раз минимизировать его.

Можно набрать форму и другими способами. Теперь многое поменялось. Многие ребята нанимают себе тренеров и тренируются сами.

Невозможно за два месяца заложить фундамент на десять месяцев вперед. Это нереально! Самое оптимальное – вести команду в течение всего сезона, правильно поддерживая физическое состояние.

Самая лучшая тренировка – это игра. Поэтому два месяца сборов – это прошлый век, – сказал тренер «Сибири».

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2 комментария

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Алексей Григорьев
Сейчас даже у пловцов - штанга, бег и куча другой скоростно-силовой физики. И у легкоатлетов, помимо бега, много штанги, в том числе у девчонок. Другое дело, что программу надо выстроить правильно и научить технике работы со штангой. В который раз приходится видеть дремучесть наших тренеров-игровиков даже на высшем уровне.
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Алекс Я
Страшный бред.а когда это говорит тренер это ещё ужаснее.физика закладывается именно в подготовительный период.это азбучная истина.ну а то ,что в игре можно наработать какие то комбинации или взамодействия ...?да никакой соперник,даже слабый не даст тебе это сделать.а ведь неко орые игроки проводят по 9-10 минут за матч,и чему они за это время могут научиться?
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