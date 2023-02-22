Евгений Шалдыбин поделился мнением о том, нужны ли двухмесячные сборы в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Не так давно тренер «Торпедо» по физподготовке Филипп Арзамасов запустил дискуссию относительного того, что двухмесячные сборы – это прошлый век и фикция, на которой нельзя проехать весь сезон.

– Полностью согласен. За два месяца можно набрать и потерять форму. Те нагрузки, которые давались раньше, – эти постоянные бега, непонятные штанги, прыжки через барьеры, – это же ужас! Это реально несло травматизм! Сейчас все идет к тому, чтобы как раз минимизировать его.

Можно набрать форму и другими способами. Теперь многое поменялось. Многие ребята нанимают себе тренеров и тренируются сами.

Невозможно за два месяца заложить фундамент на десять месяцев вперед. Это нереально! Самое оптимальное – вести команду в течение всего сезона, правильно поддерживая физическое состояние.

Самая лучшая тренировка – это игра. Поэтому два месяца сборов – это прошлый век, – сказал тренер « ».