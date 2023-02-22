Данис Зарипов: «Очень хочется еще сыграть. Но если не получится, так тому и быть. Не каждый может играть до 42-43 лет»

ответил на вопрос о том, не жалеет ли он о решении продолжить карьеру.

В нынешнем сезоне он провел 14 матчей и набрал 3 (0+3) балла. 41-летний нападающий не играет с 21 ноября.

«Не считаю, что сделал какую-то ошибку и что-то упустил. Я очень хотел сыграть этот сезон. Я пошел именно для этого. Хотел выиграть, помочь команде забрать очередной кубок. Но, к сожалению, возраст и всякие обстоятельства сказались и сказываются до сих пор так, что я нахожусь вне льда.

Но я не жалею, раз сделал этот шаг, то дойду до конца. Выйду или нет – это другое.

Помогу, чем могу ребятам, а потом сделаю объявление. Очень хочется еще сыграть, но, наверное, я уже прихожу к мыслям – если не получится, так тому и быть. Не каждый человек может играть до 42-43 лет. Это травмоопасный спорт, здоровье дает о себе знать. Эти факторы уже преобладают в сознании», – сказал форвард « » в эфире программы «Легенды КХЛ».