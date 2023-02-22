Данис Зарипов: «Очень хочется еще сыграть. Но если не получится, так тому и быть. Не каждый может играть до 42-43 лет»

Теги Ак Барс Данис Зарипов КХЛ Здоровье Хоккей

Данис Зарипов ответил на вопрос о том, не жалеет ли он о решении продолжить карьеру.

В нынешнем сезоне он провел 14 матчей и набрал 3 (0+3) балла. 41-летний нападающий не играет с 21 ноября.

«Не считаю, что сделал какую-то ошибку и что-то упустил. Я очень хотел сыграть этот сезон. Я пошел именно для этого. Хотел выиграть, помочь команде забрать очередной кубок. Но, к сожалению, возраст и всякие обстоятельства сказались и сказываются до сих пор так, что я нахожусь вне льда.

Но я не жалею, раз сделал этот шаг, то дойду до конца. Выйду или нет – это другое. 

Помогу, чем могу ребятам, а потом сделаю объявление. Очень хочется еще сыграть, но, наверное, я уже прихожу к мыслям – если не получится, так тому и быть. Не каждый человек может играть до 42-43 лет. Это травмоопасный спорт, здоровье дает о себе знать. Эти факторы уже преобладают в сознании», – сказал форвард «Ак Барса» в эфире программы «Легенды КХЛ».

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4 комментария

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Darkhan Darkhan
Дания все завязывай братан,карьера у тебя была великая,хватит ее смазывать,запоминается последнее
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Gornostaev
"Не каждый может играть до 42-43 лет". Где в Кладно 51-летний Яромир Ягр снисходительно улыбнулся...
+2
0
+2
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Дима Миронов
Ответ Bartez1986
тройка ЗЗМ была очень крута. Очень интеллектуальный хоккей. Но заканчивать, наверное, пора. Отличная карьера, в любом случае
тройка зкм лучше была
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
тройка ЗЗМ была очень крута. Очень интеллектуальный хоккей. Но заканчивать, наверное, пора. Отличная карьера, в любом случае
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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