Форвард «Трактора» Стась – 6-й игрок в истории с 800 матчами в КХЛ с учетом плей-офф

Теги Трактор Данис Зарипов Евгений Бирюков Илья Каблуков Сергей Мозякин КХЛ рекорды Вадим Шипачев Андрей Стась Хоккей

Нападающий «Трактора» Андрей Стась провел 800-й матч в КХЛ с учетом плей-офф.

Юбилейной для 34-летнего форварда стала игра Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА (1:4).

Стась стал шестым игроком в истории лиги, который смог достичь этой отметки.

Ранее это удалось Евгению Бирюкову (959), Вадиму Шипачеву (894), Илье Каблукову (885), Сергею Мозякину (842) и Данису Зарипову (816).

В активе Стася 157 (63+94) очков в 702 играх в регулярных чемпионатах и 18 (5+13) баллов в 98 матчах плей-офф.

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2 комментария

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grek087
Зачем учитывать плей-офф? Регулярка и плей-офф разные турниры! Когда кхл врубится в это…
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Кравцов
Вау
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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