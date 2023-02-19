Форвард «Трактора» Стась – 6-й игрок в истории с 800 матчами в КХЛ с учетом плей-офф

Нападающий « » провел 800-й матч в КХЛ с учетом плей-офф.

Юбилейной для 34-летнего форварда стала игра Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА (1:4).

Стась стал шестым игроком в истории лиги, который смог достичь этой отметки.

Ранее это удалось Евгению Бирюкову (959), (894), (885), Сергею Мозякину (842) и (816).

В активе Стася 157 (63+94) очков в 702 играх в регулярных чемпионатах и 18 (5+13) баллов в 98 матчах плей-офф.