Билялетдинов стал проводить много индивидуальных бесед с игроками «Ак Барса» и тщательно все объяснять

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

В «Бизнес Online» рассказали о методах работы Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе».

«Если говорить о методах Билялетдинова, то в целом они сильно не поменялись. В первую очередь он наладил атмосферу в раздевалке — ввел единые правила для всех, избавился от любимчиков. Также начал проводить много индивидуальных бесед с игроками.

Сами хоккеисты в беседе с «Бизнес Online» признавались, что именно в этом плане тренер сильно изменился. Теперь он буквально разжевывает все игрокам.

В хоккейном же плане Билл почти ничего не перестроил – за короткий срок это невозможно. Тренер объяснил игрокам базовые правила своего хоккея: оборона на первом месте, дисциплина и еще раз дисциплина», – говорится в материале.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
srs
Билл это прекрасное прошлое АБ. Хотелось бы к раундику другому в ПО уже знать канадское имя нового рулевого
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иммонен
Чушь какая то, опять навязывают только оборону. Автору хоккей иногда нужно смотреть (кто то сказал....). На сегодняшний день превосходит время проведённого в зоне соперника, именно в атаке. Удачи Ак Барсу в ПО.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег
Бил класный мотеватор.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ilya1809
Соглашусь с мнением что глупость какая то,почти желтая.Билл всегда славился этим,много разборов, много разговоров,много обсуждений требований, пожеланий.Почти все игроки работавшие с ним ,говорили об этом.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эд..19
Открыли Америку Спортс с БО напару )) Практически в любом прошлом вью игроки, работавшие с Биллом, говорили, что он буквально все действия разбирал с ними до винтика.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий