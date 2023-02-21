Билялетдинов стал проводить много индивидуальных бесед с игроками «Ак Барса» и тщательно все объяснять

В «Бизнес Online» рассказали о методах работы в « ».

«Если говорить о методах Билялетдинова, то в целом они сильно не поменялись. В первую очередь он наладил атмосферу в раздевалке — ввел единые правила для всех, избавился от любимчиков. Также начал проводить много индивидуальных бесед с игроками.

Сами хоккеисты в беседе с «Бизнес Online» признавались, что именно в этом плане тренер сильно изменился. Теперь он буквально разжевывает все игрокам.

В хоккейном же плане Билл почти ничего не перестроил – за короткий срок это невозможно. Тренер объяснил игрокам базовые правила своего хоккея: оборона на первом месте, дисциплина и еще раз дисциплина», – говорится в материале.